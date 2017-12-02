神明在宮廟龍柱寫字塗鴉？ 民俗專家：有事指示

草屯鎮集仙宫拜殿柱子突然出現密密麻麻的塗鴉痕跡。（記者陳鳳麗攝）

2017-12-02 18:23

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕南投縣草屯鎮北投里集仙宮一、一樓拜殿的柱子，一年多前突然出現褐色塗鴉，每根都「寫得」密密麻麻，宮方用強力水柱也沖洗不掉，大家都說，是神明來簽名題字，但看不懂神明的文字。民俗專家廖大乙說，塗鴉密布龍柱的現象，應該是神明有事要指示信眾，宮方應請主神降駕來說明清楚。

草屯鎮北投里是漢人到草屯最早墾殖的地方，而里內集仙宮供奉玄天上帝、慚愧祖師及中壇元帥，原本都是由居民擲筊決定誰當爐主，將神明迎請回家供奉，一直到民國67年才建好宮廟，入火安座。

集仙宮管委會主委洪昭煜說，去年開始，宮裡一、二樓磨石子龍柱，突然出現褐色的塗鴉，從上到下「寫好寫滿」，宮方曾用強力水柱沖洗、拿刷子刷，就是無法沖去這些褐色塗鴉，才讓大家感覺「這是神蹟」！

洪昭煜也說，委員們都說，這是神明來過，就在龍柱簽名寫字，只是寫的是神明界文字，大家看不懂什麼意思。過去主神降駕，透過乩生開口說的話，也是大家聽不懂的「神話」。後來要一直求神明，才會改口說人們聽得懂的話，有趣的是，慚愧祖師會改說客語，玄天上帝（帝爺公）會說有濃濃地方鄉音的國語。

民俗專家廖大乙則說，這些塗鴉乍看像是燒香薰出來的痕跡，不過，如此布滿整支柱子，不像只是燒香薰出的圖案，研判應是神明有事要提示眾信眾，建議管委會請供奉主神降駕來明說。

廖大乙說，宗教界的神蹟很多，有些現象很難用科學方法解釋，像香爐一直動、立筊幾天不掉、滿載學生車子在廟前失控撞到前轉彎避開災禍……，而自己的辦公室在剛興建完成時，有一面水泥牆上也浮現關公像，至今沒有褪去。