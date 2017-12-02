武陵農場將打造入口意象 宣傳台中花博

武陵農場風景優美，每年櫻花季更吸引大批人潮上山賞花。（中市新聞局提供）

2017-12-02 18:12

〔記者李忠憲／台中報導〕台中和平區武陵農場每年櫻花季總是人潮滿滿，台中市政府為宣傳2018世界花博，打造台中成為花園城市，副市長林陵三今天到武陵農場會勘時表示，將在高海拔的武陵農場打造花博入口意象、造景等，希望花卉也能在中高海拔場地展現，讓全市都能呈現花博美學，成為花園城市。

2018台中世界花博明年11月將登場，主辦的台中市政府各項籌備工作持續進行，並積極宣傳，除希望花博成功，也希望透過花博打造台中成為花園城市，並將台灣之美呈現給世界。由於花博舉行期間，恰巧遇上武陵農場櫻花季，中市副市長林陵三今天與農業局長王俊雄等人前往武陵農場會勘，商討設置花博相關意象。

林陵三表示，世界花博明年登場，展區橫跨后里、外埔及豐原，三展場都在平地，而武陵農場位於梨山高海拔處，市府希望花卉植物不僅於平地，也能在中海拔、高海拔的場地呈現。把花博延伸到武陵農場，甚至進入到大梨山地區，盼讓全台灣、全世界的朋友到武陵農場不只賞櫻、梅花、銀杏，還能看見鬱金香花田及許多中、高海拔花卉。

農業局表示，武陵農場與市府合作規劃，將於福壽橋往武陵農場入口處設置花牆、路面鋪面做花博宣傳logo，並於遊客服務中心前規劃花博宣傳看板，同時在入口花園處於櫻花季時，配合設置花柱及花博宣傳logo，為花博宣傳。

武陵農場場長袁圖強也說，每年2月都有許多遊客到來賞櫻，武陵農場相當樂意配合共同宣傳世界花博，共創台中市觀光產業的整體意象。