870尾錦鯉竹北選美 最美的是這尾

今年從800多條錦鯉中脫穎而出的總冠軍。（記者黃美珠攝）

2017-12-02 17:58

［記者黃美珠／竹北報導］2017台灣國際錦鋰品評會今起一連2天在新竹縣政府前廣場舉行，今年共約有100多名養家帶著800多條的大小錦鯉出賽。這些出賽的錦鯉除了分成：大正、昭和、紅白等11大類比美，也依其體長，以每5公分的間距為1「部」，分組競賽。中華愛鯉協會理事長洪金文說，他們主要看競賽錦鯉的「身材」，以健美為優。

洪金文說，這個品評會在台已舉辦有30年，這次來參賽的養家有100多家，養家多是喜歡欣賞錦鯉優雅身形的人，從中平添生活的樂趣。

他說，今年出賽的錦鯉大約有870條，身材佔總分的4成，其次就是看「質地」，也就是其身上的斑紋顏色是否分布均衡且清晰，另外2成比較花色「模樣」，最後就是比整體的品味。

審查組林智中說，今年總共有11大類組競賽，組別從15部組起到85超部組為止，公魚因體型較母魚小，所以限定只能參加55部以上的組別，也就是「大魚組」；至於大、小魚的分別：50部以下是小魚組、55部以上為大魚組。

林智中說，審查組品評的依據，從參賽錦鯉遺傳的花色、再到飼主飼養環境的水質和飼料等管理技術對錦鯉的影響等都列入考量。

他說，今天從800多條脫穎而出的總冠軍，是1隻大約4到6歲、體長約90部的「紅白」母魚，而50部的「小魚」總冠軍則是1隻帶有不多見「藍墨」的昭和錦鯉奪得。有興趣的鄉親到明（3）日下午3點以前，都可以到縣府前廣場欣賞、品味。