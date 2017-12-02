金黃奇景「銀杏森林」塞不停 縣府擬接駁車計畫

南投縣鹿谷鄉銀杏森林金黃美景，吸引大批遊客朝聖。（記者謝介裕攝）

2017-12-02 17:56

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣鹿谷鄉大崙山「銀杏森林」隨著季節變換，呈現一片金黃色美景，今天適逢週末假日，吸引大批遊客前來朝聖，又造成交通嚴重打結，地方鄉親希望縣府能興建纜車或輕軌改善塞車問題，減少民怨。

「又塞車了！」鹿谷鄉竹林社區發展協會理事長林建興說，從11月初銀杏樹上演換裝秀以來，對外唯一聯繫道路「羊灣巷幾乎假日都會大塞車，今天車陣一度綿延2、3公里，嚴重衝擊居民生活品質，民怨迭起。

地方居民，「羊灣巷」兩旁腹地不多，拓寬有困難度，建議從5公里外的賞櫻景點石馬公園為起點，闢建纜車或輕軌至銀杏森林，如此不但塞車問題可望解決，更可將兩地景點串聯在一起，為地方觀光帶來加分效果。

南投縣政府觀光處長王源鍾則說，縣府對地方的心聲十分重視，但建造纜車或輕軌，除了經費龐大，也須評估環境影響層面，可說是費時又費力，更何況，觀光人潮集中在銀杏葉片變色的秋冬季節，成本與經濟效益，也是一大考量。

因此，不管是纜車或輕軌，都應列在中長遠計畫，當務之急應以接駁車運輸計畫為主，目前計畫把接駁站設在石馬公園，近期將邀集中小型巴士等相關業者面對面溝通，以利接駁車計畫推動，相信車輛一旦減量，塞車問題就可迎刃而解。

銀杏是很特殊的景觀樹，早在2億多年前的石炭紀及二疊紀間即已存在，在植物界有「活化石」美譽，除了果實、葉子具有藥效，扇形葉子顏色隨四季變化，更堪稱一絕，春夏呈現翠綠、冬天葉片會逐漸掉落，最後樹身形同枯木，呈現蕭瑟之美，目前則是最耀眼的金黃奇景。

而鹿谷銀杏樹是農友在81年間配合縣府「混農林業」示範區計畫時栽種，全鄉種植面積約100公頃，從海拔約800公尺的小半天，迄每拔1500公尺的大崙山都有，均已長大成林，更予人有「數大就是美」的讚嘆！

鹿谷鄉銀杏森林金黃美景，在青翠茶樹襯托下，更顯得耀眼迷人。（記者謝介裕攝）

鹿谷鄉銀杏森林金黃美景，吸引絡繹不絕的攬勝人、車潮，造成對外交通嚴重打結。（記者謝介裕攝）