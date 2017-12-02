豐原椪柑在欉紅 市府大手筆買30噸贈弱勢

2017-12-02 17:42

〔記者李忠憲／台中報導〕氣候轉冷，又到柑桔採收季節！豐原區農會與台中市繁榮葫蘆墩促進會，今天合辦「蔥滿柑味」產銷活動，並舉辦一年一度的優質椪柑評鑑，藉此推廣當季當令的優質柑桔和大蔥。80組參賽角逐下，最後由地主豐原區農會梁海泉當選椪柑達人。市長林佳龍也大啖椪柑，讚稱「酸酸、甜甜、有豐原味！」，成為最佳代言人。

豐原椪柑遠近馳名，也是台中市最大產區，豐原區農會今天與中市繁榮葫蘆墩促進會，聯合舉辦「蔥滿柑味」產銷活動。除舉辦小小農夫市集、「我愛豐原柑仔微電影闖關活動」、家政班成果發表等，也邀請在地國中小到場演出。重頭戲則是一年一度的台中市優質椪柑評鑑，共80組報名，評鑑結束後，更將參賽椪柑分享給民眾免費品嘗。

豐原區農會總幹事蔡森揚表示，今年因為風災少雨少，椪柑產量雖多，但不少都長不大，反成為次級品，價格大跌，感謝農業局立刻協助採購，解除農民心中之憂。林佳龍更承諾購買卅噸椪柑，交由食物銀行贈送給弱勢；豐原農會也主動響應，將贈送2000台斤椪柑給北台中家扶中心做公益，希望拋磚引玉，讓這些家庭可以享用好吃的椪柑。

林佳龍也到場頒獎並大啖椪柑，直說感覺「酸酸、甜甜、有豐原味」。他表示，豐原區農會獲得農金獎肯定，是第一名的農會，接著話鋒一轉再提空氣污染問題。

他表示，他剛上任時紫爆有87天，接任後減到69天，之後逐年減少，今年至今僅20天，顯見空污有改善。他呼籲民意代表要注意，要看數字。

人在台下的國民黨立委，同時也是台中市長參選人江啟臣接著上台致詞，但未針對林的致詞作回應。