自來水管又爆管 逢甲商圈怨聲四起

2017-12-02 17:32

〔記者黃鐘山／台中報導〕逢甲商圈福上巷自來水管老舊，經常傳出爆管意外，附近常常無預警停水，民眾怨聲載道。不料，今天再傳自來水管爆管，大量自來水溢滿路面。市議員陳淑華要求自來水公司盡快抽換老舊自來水管線，終結爆管的老毛病。

陳淑華指出，福上巷位處西屯區逢甲商圈，自來水管線非常老舊，沒多久時間就發生了非常多次自來水管爆管，尤其今年6月福上巷就發生3次水管爆管，也讓福上巷在1個月內停了3次水。當地不時爆管、無預警停水、封路搶修，讓居民非常不滿。

今天福上巷、福星路口，又傳出自來水管爆管，大量自來水溢滿路面。陳淑華、逢福里長張文平接獲民眾反應，立刻趕赴現場關心。陳淑華認為，要徹底解決自來水管爆管的問題，就是儘速汰換老舊自來水管線。

陳淑華表示，積極協調水公司汰換自來水水管，水公司將在月中進場施工，但仍對防爆有所因應，因為台灣自來水管線漏水率高達16%，嚴重偏高，水公司必須盡快全面汰換老舊水管。政府千萬不要在電力供應引爆民怨後，又因自來水問題引發民怨。

張文平及福上巷居民表示，他們要的很簡單，就是要穩定的自來水，不要經常就來一次爆管水淹、無預警停水、封路搶修，影響里民生活及店家營業。

自來水公司強調，該公司獲報後，立馬派員進行搶修，並在本月汰換部分路段的老舊自來水的水管。