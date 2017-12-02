老埤馬卡道年度祭典 展現3年文化復振成果

2017-12-02 17:33

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣內埔鄉老埤村今天（2日）舉辦馬卡道族年度祭典，社區的泰安國小師生以及來自台南、高雄、台東、花蓮的平埔族親約300人共同參與，展現屏縣復振馬卡道的3年成果。

今天的活動先在老埤五穀宮集合團拜，接著坐牛車出發到老祖祠，進行年度祭祀、學童演唱馬卡道歌謠與族親交流聯誼。

屏東縣政府文化處長吳錦發表示，早在1909年的日治時期戶口調查，老埤庄已有1186人被列入「熟番」，是屏東的平埔大聚落，縣長潘孟安上任後即將馬卡道復振列入重要政策，也恢復中斷許久的祭典，同時扎根社區學校，出版教材與繪本，讓馬卡道文化薪火相傳。

老埤馬卡道文化協會潘燕寶理事長表示，活動會場展示平埔傳統技藝、古文書與相關照片，讓參與的學童及鄉親認識自己的馬卡道血脈，同時也邀請周邊社區的閩南、客家、排灣與新住民等各族群參與，增進彼此的互動與了解。

泰安國小校長吳耀明也說，他自己是客家人，來校服務後，在縣府支持下逐步推動馬卡道課程、歌謠傳唱、出版繪本等，每年的祭典更是學校的鄉土教育日，全校師生參與，落實尊重多元文化的理念。

屏東馬卡道祭典接著還有明年（2018年）1月1日至1月2日的高樹加蚋埔夜祭，以及3月2日的萬巒加匏朗夜祭。