南投爭取比照6都 中央補助幼兒教育費從4歲開始

投縣幼兒體能運動會項目之一的投籃項目，小朋友用力擲球準確投入。（記者陳鳳麗攝）

2017-12-02 17:34

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕南投縣幼兒體能運動會在草屯國小舉行，縣長林明溱與會同樂也向家長們表示中央幼兒教育補助，希望南投縣等非6都縣市，能比照6都從現在的5歲降到4歲，另也開出支票研擬幼兒園與國中小學生一樣，由縣府補助營養午餐。

全縣幼兒體能運動會今天在草屯國小舉行，縣內公私立幼兒園有40所參加，全場2000多名師生和家長到場，草屯國小動員所有人力，除協助幼兒運動項目進行，另也在操場邊舉辦園遊會，讓各班及幼兒園設攤賣點心飲料及讓小朋友玩遊戲。有的小朋友還穿梭在會場彈奏烏克麗麗，由其他同學著「打賞箱」，讓大家自由打賞。

南投縣長林明溱和副縣長陳正昇都到場同樂，一起放天燈、逛園遊會，林明溱並且在致詞時表示，6都的幼兒教育補助是從4歲就開始，而其他像南投縣等非6都縣市，中央是從5歲開始，形成一國兩制，希望中央比照6都，從4歲開始補助。

林明溱也說，目前正在研擬營養午餐補助，能從現行的國中小學生，擴大到幼兒園幼童也補助。

對於林明溱的幼兒園午餐費全額補助一事，副縣長陳正昇表示，初步以今年度的幼兒園小朋友人數來計算，公立幼兒園一年午餐費約需要1500萬元，但若私立的也要補助，經費應逾3000萬元。究竟只補助公立幼兒園或全面補助，要看明年度開源的收入再決定，而補助最快在明年9月的新學年度開始。