剃光陰毛野戰叢林！高砂義勇兵出書第一手憶南洋戰史

高齡96歲的陳德儀（右）在新書發表會上拿著麥克風，卻近乎哽咽，講不出話。其左為本書譯者林哲次。（記者黃明堂攝）

2017-12-02 17:33

［記者黃明堂／台東報導］高齡96歲的台東卑南族人陳德儀，曾經有個日本名字「岡田耕治」，1943年志願加入「高砂義勇隊」，遠赴摩洛泰島助日軍打太平洋戰爭。從軍，是為了向日籍女友展現男子雄威，卻因日本投降，身陷美軍戰俘營後被送回台灣。

陳德儀以日文寫下戰史，由台東大學南島文化研究所博士林哲次翻譯，由東大出版「一位高砂志願兵的摩洛泰島戰記」一書，全書近3萬字，東大助理教授蔡政良說，這本應是第一本高砂義勇軍倖存者撰寫的戰史，忠實記錄了從軍動機。

書上那位正要出征、意氣風發的青年，在今天的新書發表會上，已是坐在輪椅上的垂垂老者，致詞時，他拿著麥克風久久無法言語，勉強擠出「阿里嘠多」。

陳德儀的卑南名是「格拉賽」，大正10年（1921年）出生於利嘉社，昭和18年（1943年）參加日本特別志願兵，編入川島第二游擊隊，同梯有362名高砂族被派遣到摩洛泰島，他是173名生還者之一。

他在書中提到自己原本在利嘉國小當老師，與日本女教師相戀，卻被女父狠訓，「蕃人怎麼養活日本女人」，這句話讓他決定從軍，想當軍人立功給日本人看。

他在湖口訓練營接受軍事訓練後，從高雄港搭運輸艦前往南洋，同艦有群「白衣天使」暈船，後來到南洋後，才知道她們白天當護士，晚上卻成慰安婦。

游擊隊在馬尼拉港登陸，已經連續4天穿著軍服及救生袋，身體癢得不得了，陰部草堆都是跳蚤及卵，當下剃光陰毛，又搭艦轉往其它島嶼；在海上，目睹美日戰鬥機空戰實況，日機一架接一架冒黑煙墜入海裡，但他的游擊隊安抵哈馬黑拉島，隨後在諸島間展開叢林戰鬥。

他寫道，被日本人蔑視的台灣高山蕃，在戰地卻發揮了驚人的力量，扛100公斤重物在深山叢林仍行走自如，涉水過河也易如反掌。

1945年8月30日，游擊隊得知日本投降，他沒有興奮，倒是想起自己從軍時的立功誓言，已經不可能了。

1946年6月他搭船回到台灣基隆港，回到家鄉過著正常的家庭生活，先是務農，後來在多處鄉公所擔任公職，直至民國70年退休。

蔡政良說，日本於1942到1944年共組織至少8梯次的高砂義勇隊，約有8千名台灣原住民被派赴南太平洋戰場，估計僅有1/10回到台灣，如今多數也已老死，他們的集體記億將逐漸隨風飄散，更顯得陳德儀的戰史彌足珍貴。