桌遊遇上台灣史 學童原創「飛虎將軍葫蘆問」

學童們試玩飛虎將軍葫蘆問。（記者邱灝唐攝）

2017-12-02 17:18

〔記者邱灝唐／台南報導〕桌遊是近年來最熱門的教學工具，台南市安南區安慶國小更加入地方歷史，以當地廟宇「飛虎將軍廟」為主題，製作棋子與葫蘆問兩款桌遊，將複雜的史料變成可觸摸、可操作、動腦拚策略的教育遊戲。

校長黃俊傑表示，「飛虎將軍棋」、「飛虎將軍葫蘆問」2款桌遊是配合課程的成果，希望孩子們能在遊戲中學習、了解在地歷史，前者也融入語言學習，共有中文、台語、日文、德語及英語5種版本，更結合暗棋、跳棋及孔明棋元素，讓孩子們玩樂中學習，葫蘆問則是一款古早童玩的形式，圖上每一項人事物都有相對應的文字和圖片，只要走到「字」就得移到「圖」，反之亦然，因此遊玩中的路徑將是來來回回不規則。海尾朝皇宮主委吳進池也說，學校發想桌遊相當有創意，而且安慶國小是學校與地方結合的典範，學生平時經過廟前都會朝內拜上一拜，他相信孩子只要有虔誠的信仰就不會變壞。

飛虎將軍廟供奉一位二戰期間的日本飛行員杉浦茂峰，紀念犧牲大愛的精神；杉浦在1944年奉命駕駛零式戰鬥機由岡山基地出發迎戰美軍，並在台南海尾地區上空展開激戰，他的座機機翼中彈著火瀕臨爆炸，若即時跳傘還有生存機會，可是他最後卻駛離木造房屋眾多的海尾地區，奮力朝東方農田漁塭地區飛去，最後逃生不及，村民為感念其犧牲大愛的精神，建祠紀念。後於1993年改建為廟。