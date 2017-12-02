「森之蛹」藝喻新生 五峰清泉藝術之森開門見客

2017-12-02 17:34

〔記者黃美珠／五峰報導〕歷時半年、匯集兩岸官方和民間資金打造的新竹縣五峰鄉「清泉藝術之森」、與藝術之森內的地景藝術「森之蛹」，今天藉著「2017第8屆2岸3館交流年會」機會揭幕。新竹縣長邱鏡淳說，當地位於地質敏感區內，曾有過土石流災變、也有過少帥張學良的歷史血淚，加上這次的重生再造費了不少力，是個交織血、淚以及汗水的地方。

邱鏡淳說，這個「森之蛹」是由中國遼寧省的企業榮昌集團捐贈新台幣約450萬元所打造的。

他說，蛹，象徵新生命的出現，就像是森之蛹所在，曾經有過少帥傳奇、也走過土石流災害等歷史血淚的清泉部落，未來即將破蛹而出。

另外，森之蛹所在地及周邊的「清泉藝術之森」，原址是桃山派出所及員警宿舍、桃山衛生室的所在地，這些機關周邊就在山林懷抱中，自然也充滿了蟲蛹的新生命。

地景藝術 大師林舜龍打造

所以，縣府邀請國際知名地景藝術家林舜龍，利用漂流木、回收玻璃，創作出一個形如蟲蛹的地景藝術，作為未來藝術家駐村的創作據點，未來還可以其幽靜的自然美特色，作為婚禮等多功能使用的場所。

而配合這個森之蛹的誕生，縣府也向內政部營建署爭取補助，總共以2000萬元的經費整建周邊環境，規劃出8個、以3個月為一期進行甄選，主要提供五峰在地藝術家進駐創作的工坊，整體打造出一個「1+8」的清泉藝術之森創作基地。

隔溪相望 少帥張學良故居

值得一提的，這個「森之蛹」恰巧就跟「張學良故居」僅隔一條霞喀羅溪遙遙相望，搭配知名作家三毛故居、將軍湯泡腳池等景點，讓喜歡追尋歷史遺跡的遊客，可以用腳慢慢感受這裡新舊交織的人文魅力。

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