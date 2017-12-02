家長檢舉健教課本 質疑男女生殖器會跨頁「碰到」

2017-12-02 17:27

〔即時新聞／綜合報導〕曾因在課堂上對小三學生教授保險套引發家長反彈並挨告的高雄市小港區港和國小教師劉育豪昨指出，有家長團體日前檢舉國中健教課本不適當，但理由竟是課本中左右兩頁分別為女性及男性的生殖器官圖，當課本合起來時，「男女生殖器官就會碰到」。

高雄市港和國小老師劉育豪之前曾因為「在課堂上教保險套怎麼使用」，被高雄市的民眾投訴他的教學涉嫌猥褻孩童及妨害風化並提告，不過高雄市教育局表示力挺，還說如果有需要，律師費將由教育局幫忙出。

劉育豪昨則指出，有在國中擔任健教老師的朋友告訴他，日前有某市的家長團體檢舉國中健教課本不適當，但理由卻超瞎，因為家長團體質疑的理由是，課本「左頁是女性生殖器官圖，右頁是男性生殖器官圖。把課本合起來的時候，男女生殖器官就會碰到。」

此文一出引發網友笑稱想像力也太豐富，並指「台灣生育率有救了」、「反覆開合還會papapa」、「闔上點名簿之後，全班雜交」、「左邊畫魚，右邊畫海，把課本合起來就是放生。功德無量」，甚至有網友說「會生出小課本」，這樣可以節省印刷廠的經費、不用砍樹最環保。還有人說「課本出版商表示虛心受教，於是在2頁之間增加中間隔頁、並附上一只保險套」，成功示範如何正確的避孕性知識，一舉兩得。

相關連結請見：