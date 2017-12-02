礁溪溫泉季熱鬧開幕 千人踩街台、日競艷

34個表演團隊，包含礁溪在地學校、社團、社區及溫泉業者共千人，陸續走上街頭踩街。（記者林敬倫攝）

2017-12-02 16:54

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府與礁溪鄉公所共同主辦的「2017礁溪溫泉季」，於今日熱鬧開幕，除有「來去礁溪洗魂舒」千人踩街活動，還有來自日本的「山形縣米澤觀光協會花笠舞蹈隊」與「盛岡三颯舞團」共襄盛舉，齊跳溫泉舞，活動也首次在礁溪明德訓練班舉辦，讓民眾搶先體驗昔日軍營變身為城市綠地公園的新氛圍。

礁溪溫泉季自民國92年開辦至今，已邁入第14個年頭，今年首度將活動主場地，移師原為軍中輔訓中心的明德訓練班南營區，該營區已被縣政府納入礁溪養生花園願景內，計畫打造礁溪藝文綠活基地，縣整府已先將營區圍牆拆除，期盼打開空間，再藉由溫泉祭的舉辦，讓民眾率先體驗市區裡僅有的綠地公園。

今年溫泉季的開幕式於下午2點展開，宜蘭縣代理縣長陳金德、立委陳歐珀、礁溪鄉長林錫忠及冬山鄉長謝燦輝等人均與會，來自日本的「盛岡三颯舞團」及「山形米澤觀光協會花笠舞蹈隊」，先後登台演出。

接著34個表演團隊，包含礁溪在地學校、社團、社區及溫泉業者共千人，陸續走上街頭踩街，從明德訓練班出發，行經德陽路、中山路、溫泉路、忠孝路再繞回明德訓練班，過程中團隊們跟著活動主題曲「來去礁溪洗魂舒」舞動，現場熱鬧非凡。

從今日到31日的每個週末晚上7點，在活動主場地明德訓練班，也安排台語歌王謝銘祐、原住民歌后以莉．高露、范宗沛、阿卡貝拉天團VOX玩聲樂團等輪番演出，園區也布置宜蘭染工坊發展協會，與法務部矯正署宜蘭監獄合力製作的600個天然染布燈籠，縣府還利用營區建築，布置40個文創攤位，將昔日的軍營變身為綠地新空間。

陳金德表示，宜蘭人洗澡的台語念「洗魂舒」，除了洗身體外，連靈魂都要一起洗，讓心靈潔淨，這是宜蘭人最值得驕傲的特色，礁溪的平地溫泉，是全台絕無僅有，碳酸氫鈉泉更是最好的美人湯，歡迎全國民眾一同參與溫泉季，體驗全台獨有的泡湯文化。