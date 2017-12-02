林百貨慶祝86歲生日 府城街頭摩登大遊行

林百貨慶生摩登遊行隊伍裝扮各出巧妙。（記者洪瑞琴攝）

2017-12-02 16:38

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南林百貨慶祝86歲生日，今天熱鬧展開府城摩登大遊行，以「文學更上五棧樓」為主題， 遊行隊伍主車以廣播劇、道具呈現沈光文、楊逵、吳新榮、葉石濤等文學家作品之外，各界參與的隊伍發揮才藝與想像力，為台南府城觀光的文化場景創造鮮話題，行政院長賴清德也將参加今晚慶生會。

南市各中小學與大專院校動員化妝遊行，「花招百出」之外，另有慕紅豆等知名手推攤車，也以文學妝點增加可看性。大遊行從台灣文學館出發，途經南門路、府前路等，吸引路人目光駐足拍照。

已列市定古蹟的林百貨，於2014年重新開幕後，一年一度慶生大遊行，打造老百貨的新時代，用熱鬧節慶方式訴說府城的摩登故事。今年參與的飯店莫不竭盡腦汁，「宣傳兼廣告」，有展現1930年代的氣質名媛特色，也有以復古婚紗、新郎裝扮，呈現上一輩的嫁娶文化。

隊伍中，還有一支以西市場文化為題材，拍攝「大叔宣傳照」，掀起西市場訂製服風潮；另外，今年新加入30位骨董腳踏車愛好者TWEED RUN團隊，提倡愛惜老物、經典精神。

特別的是，全日本第2名的埼玉縣本莊市的吉祥物陶俑Hanipon一起參與盛事，每年邀請一個海外城市來交流，也成為為林百貨慶生亮點。

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林百貨慶生摩登遊行隊伍裝扮各出巧妙。（記者洪瑞琴攝）