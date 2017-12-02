媽祖助好「孕」 新手爸媽製小肚兜香火袋還願

媽祖保祐順利得子，呂怡臻（右起）、柯光任及施伯諺、陳英慈兩對新手爸媽今天向西螺福興宮太平媽還願。（記者黃淑莉攝）

2017-12-02 16:33

〔記者黃淑莉／雲林報導〕來自彰化的柯光任、呂怡臻婚後好不容易懷孕，但6週時因故流產，夫妻倆向西螺福興宮太平媽祈求，3個月後再度懷孕，今年10月順利產子，柯光任的好友施伯諺同樣也向太平媽求子成功，兩對新手爸媽今天帶著孩子向太平媽還願，並獻上自製的「小肚兜香火袋」，讓其他信徒也有好「孕」到！

呂怡臻說，老公柯光任是家裡獨子，她希望能趕快生孩子，讓長輩抱孫子，去年10月懷孕，但6週時因沒有心跳流產，先生帶她到福興宮拜媽祖，向廟裡奉祀的太子元帥請示，媽祖及太子都要她不用擔心，今年春節時，她與先生到福興宮服務，元宵節後發現懷孕。

呂怡臻說，懷孕期間，她夢到註生娘娘賜敬茶，懷孕過程平順，10月平安生下兒子。

施伯諺、陳英慈夫妻婚後也一直沒懷孕，柯光任帶施伯諺到福興宮向媽祖祈求，今年2月順利得子。

為了感謝媽祖保祐，這兩對新手爸媽今天帶著自製的350個小肚兜香火袋，回廟裡還願。福興宮董事何曜志說，許多信徒向媽祖求子都順利得子，有意求子的夫妻只要到廟裡擲出聖筊，即可獲得助好孕的小肚兜香火袋。

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