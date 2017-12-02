鹽水農特產活動 這隻狗幫主人賣米 民眾：很厲害耶

鹽水農會免費提供鹽水意麵品嘗。（記者楊金城攝）

2017-12-02 16:27

〔記者楊金城／台南報導〕台南鹽水區農會、台南市農漁畜牧產品推展協會今天在新營文化中心廣場舉辦鹽水番茄與農特產品拓展加值活動，台南市動物防疫保護處也配合舉辦寵愛毛小孩的動保宣導活動，提供免費注射狂犬病疫苗、7合1疫苗、認養流浪犬，新農人沈俊源飼養的流浪犬「斯洛」站在椅子上當招牌，幫主人賣農產品，民眾說這隻狗很厲害。

這是南市動保處第一次在溪北新營辦動保宣傳，許多民眾帶著愛犬排隊，等候獸醫師為狗兒健檢，和注射動物疫苗，100支7合1疫苗很快注射完，讓晚到的鄉親直嘆可惜。其它寵物登記60隻、狂犬病疫苗注射165隻。台南市青少年休閒活動推展協會也邀請毛小孩家庭帶領毛小孩走秀、說心情故事。

擔任台南市農漁畜牧產品推展協會理事長的市議員蔡育輝說，希望市府不要忽視溪北地區需求，往後要再辦動保活動，落實愛護毛小孩、不棄養、注射防疫。

會場鹽水農會農產拓展加值活動，更是人潮強強滾，農委會副主委李退之、台南市農業局長許漢卿、動物防疫保護處長吳名彬、鹽水農會總幹事葉文男幫忙行銷。鹽水農會提供鹽水意麵免費品嘗、舉辦農特產品展售會，養雞協會也推廣雞肉免費品嘗，氣氛熱鬧。

會中，沈俊源飼養7年的流浪犬「斯洛」站在椅子上當招牌，幫主人賣農產品，沈俊源說，愛犬很會捉老鼠，到農田幫忙除害，也會咬起農耕小工具幫忙送工具，是厲害的工作犬。