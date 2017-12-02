騎單車賞「北台最美臨海火車站」 自行車道要串連了

基隆市爭取前瞻基礎建設預算，初步匡列1.1億元，要把濱海自行車道從長潭里望海巷，延伸到有「北台灣最美臨海車站」美譽的八斗子車站。（記者林欣漢攝）

2017-12-02 16:19

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市爭取前瞻基礎建設預算，初步匡列1.1億元，要把濱海自行車道從長潭里望海巷，延伸到有「北台灣最美臨海車站」美譽的八斗子車站，新北市也有提相關計畫，要把自行車道從深澳漁港象鼻岩延伸到八斗子車站，基北跨域串連成單車旅遊路網。

基隆市今年闢設濱海自行車道，起點從中正路393巷正濱舊漁會大樓，沿正濱路、和平橋進入和平島、和一路二巷漁市大街，再從社寮橋到海洋大學、碧砂漁港，全長4.2公里，沿著海港騎行，風景相當優美，市府明年度再自籌660餘萬元，展開「望海巷藍帶鐵馬景觀棧道串連工程」。

市府交通旅遊處長李綱說，基隆市濱海自行車道目前只做到潮境公園平浪橋，要延伸到八斗子車站，是最難做的一段，經費目前教育部體育署列在前瞻基礎建設計畫，匡列1.1億元，還在審查中，體育署建議照去年額度先行編列，先給了2200餘萬元。

交旅處觀光工程科長彭騰衝說，從望海巷到八斗子車站路段，雖然只有短短1.5公里，但台二線濱海公路路幅小，一邊山壁一邊是海，加上砂石車等重車多，危險性高，又不能破壞海岸地質，若加設自行車道，得採用懸臂式工法，是工事最困難的一段。

彭騰衝說，騎鐵馬到八斗子車站，是一種兩鐵共構的概念，民眾可以搭火車到瑞芳、水金九，新北市也有提案，要把自行車道從深澳漁港象鼻岩延伸到八斗子車站，基北跨域合作。