全國語文競賽失格 教育局以學生無作弊申請恢復7人名次

2017-12-02 15:15

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市上月底參加全國國語文競賽過程中傳出「偷吃步」、未分區辦理複賽，導致七名台中市選手遭撤銷競賽資格，教育局今公佈經向大會競賽申訴，評議會決議恢復七名學生應有名次，教育局表示會對辦理方式進行內部行政檢討，並再次向台中市參賽學生、教師、工作團隊等人表達歉意。

7名選手成績分別為布農族語朗讀高中組第1、5名，泰雅族語國中組第2名及國小組第2、3名，客家語字音字形社會組第5名及閩南語演說社會組第1名，皆被恢復名次。

教育局表示，局方是「參考」全國語文競賽實施要點規定辦理，這次向大會申復指學生參賽沒作弊、也無犯錯，不該歸咎於學生，應恢復其榮譽和權益，教育局的行政瑕疵並引發爭議會檢討，再次向台中市參賽學生、教師、工作團隊等人表達歉意，大會也在30日恢復名次並上網重新公告。

今年全國語文競賽在上月27日頒獎，傳出台中市未依全國語文競賽要點，直轄市應分二區域辦理複賽才能晉級決賽，沒有採取分區複賽就參加全國賽，被新北市申訴指「同一學校，一下在南區、一下在北區。」若某一強校跨兩區參賽，對其他分區參賽學校明顯不公，造成台中市7位前5名選手被取消資格。

教育局表示，台中市在辦理語文競賽時，因人數過少導致難以分區辦理，因此參考全國要點，以及往年其他縣市做法，採因地制宜方式制定市賽辦理方式，教育局已進行內部行政檢討，也建議教育部針對制度及全國要點進行通盤檢討，因為歷年來，台中市並非唯一採行類此方式的縣市，也希望教育部能正視此問題，讓各縣市執行困難的現象獲得改善。

另外，教育局也建議應取消縣市團體獎成績，將比賽的榮耀回歸到參賽學生、教師、學校本身，避免為了爭取團體成績，而模糊比賽真正的教育價值。