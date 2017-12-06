天天吃好料》高雄立越食堂 越南風味紅燒牛肉

越南版紅燒牛肉吃起來順口嫩滑。（記者王榮祥攝）

2017-12-06 08:52

〔記者王榮祥／高雄報導〕來自越南的台灣媳婦謝金鳳、黃雪幸，在融入台灣生活後，也希望把家鄉好味道介紹給台灣朋友，兩人找來有十多年美食經驗的同鄉主廚「阿妙」合作，於高雄三民區成立越美味食堂，主打招牌菜為越南版紅燒牛肉，開張不到一個月，已吸引不少饕客登門嚐鮮。

謝金鳳說明，越南版紅燒牛肉需使用十多種香料，熬煮近七個小時而成，香料種類包括越南的咖哩果、香茅等，組合起來的味道相當獨特，牛肉則經過長時間熬煮與事先按摩，吃起來非常順口、柔嫩，無論味道、質感，都跟台灣紅燒牛肉不太一樣。

黃雪幸則指出，香料是越南料理的特色之一，店內所有香料、佐料，全部都來自越南，這樣才可以讓台灣朋友，品嚐到真正的越南味。

兩人與主廚阿妙都在台灣生活十多年，也都有豐富的下廚經驗，主廚阿妙更是越南菜在高雄的第一波店家之一，對台灣民眾的口味相當熟悉﹔三人感情深厚，也知道彼此專長，遂聯手開設越南美食餐館，希望讓更多台灣朋友，吃到正港的越南菜。

除了紅燒牛肉，越美味食堂還有各式河粉、米線、炒飯、涼拌料理、特色料理、湯品、飲品等，加了厚實煉乳的越南式咖啡也是許多民眾喜歡嘗試的好料，來這裡走一趟，你會發現越南真的很有味道。

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