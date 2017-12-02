長知識！ 彰化客家分2脈 同說「謝謝」不同調

彰化縣府推動「客語教學」，今有21名成員取得客語認證。（記者顏宏駿攝）

2017-12-02 15:13

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣政府推動客語學習生活化，邀請邱美都與羅進興兩位薪傳師進行教學，學員聽了兩人教學後忍不住提問，「為什麼兩位老師很多腔調南轅北轍？」，原來彰化縣的客家族群分成兩個脈絡，一為聚集在員林、永靖、埔心地區，講「饒平腔」的饒平客，另一派則是溪州、埤頭講「四縣腔」的客家人。

彰化縣最新一期的客語教學，已於日前結業，21名學員今天取得客委會頒發的客語認證，並舉行成果發表。

現場不少學員問老師，為什麼彰化縣的客語有「饒平腔」、「四縣腔」之分。

客語薪傳師、地方文史工作者邱美都說，彰化縣有客家血統的人口約有40萬人，其中又以饒平客居絕對多數，這是較早的台灣客家移民，以彰化縣來說，分布在員林、埔心、永靖一帶，因源自廣東潮州的饒平縣，因此稱為「饒平客」，這群客家人都已忘記母語，被講福佬話的台灣人同化，稱為福佬客。

邱美都表示，溪州、埤頭也聚集不少客家人，但這些客家人都是百年前從桃竹苗一帶移入，講的是「四縣腔」，這一區的老一輩客家人仍會講客語。

她說，「饒平腔」與「四縣腔」有些許的不同，以「謝謝」來說，饒平腔講「按仔細（AN Zu SE）」，四縣腔則講「勞力（LO Lan）」。