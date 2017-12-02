新北高中職教育博覽會 北市學校場外插花搶學生

新北市高中職教育博覽會擠滿參觀人潮，動靜態展示多彩多姿。（記者翁聿煌攝）

2017-12-02 15:01

〔記者翁聿煌／新北報導〕「新北市高級中等學校教育博覽會」今天在市民廣場舉行，主題訴求在地就近入學，現場湧入近萬名國中生及師長，面對少子化趨勢，各校參展攤位爭奇鬥艷、花招盡出，除了有靜態說明，還有動態表演；無法正式參展的台北市學校，則是化整為零、走入人群發傳單，讓大家感受到各校爭搶學生的壓力。

教育局副局長黃靜怡說，今年高中職博覽會，邀請到63所新北市公私立高中職及11所技專校院（五專部）共同參展，提供在地學子及家長面對面認識學校、了解各校辦學特色，鼓勵新北市學子在地就學，現場還有各式表演及闖關抽獎活動，讓學校盡情展現教學與科系特色。

參觀人潮從上午開始逐漸出現，各校把握招生宣傳良機，紛紛結合各種教學設備和道具強力放送，爭取家長和學生的好印象；除了發宣傳單之外，餐飲科的實物烹調、表演藝術科的街舞、化妝美容科的模特兒走秀，都達到吸睛效果。

新北市與台北市是共同生活圈，新北市高中職博覽會場內擠得水泄不通，場外則有台北市學校化整為零，派學生穿廣告背心到會場遊走，或是派出啦啦隊在空地表演，同樣達到宣傳功效。

新北市教育局長林奕華說，教育局這幾年以「在地就學」與「技職教育」為2大重要教育施政主軸，以5年18億元投入「高中高職旗艦計畫」，打造優質教育環境，並輔導各高中職學校創新各項主題式特色課程，技職教育強調「務實致用」，以「新北市打造前瞻技職人才計畫」為藍圖，持續擴大職業試探及體驗教育中心學校至15所中小學校，協助國中小學生進行職業認知教育，增進對職場及技職教育的認識。