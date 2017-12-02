羅東文化工場棚架廣場 被批「外面下大雨，裡面下小雨」

2017-12-02 14:53

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭冬雨下不停，網友臉書PO文，指羅東文化工場棚架廣場漏水，「外面下大雨，裡面下小雨」，鄉民留言，「生鏽的菜瓜棚」；文化局回應，已編列200多萬元預算，預計明年整修。

羅東文化工場在民國101年7月試營運，同年11月舉辦金馬獎頒獎典禮，館區裡的棚架廣場，獨特造型被戲稱為菜瓜棚，設計理念源自宜蘭多雨天候，用來遮風蔽雨，平時有民間團體聚會、學校社團排練，不過，棚架廣場內部被發現漏水，地面濕漉漉。

高姓網友臉書社團「宜蘭知識+」發文說，好不容易有個適合辦活動的地方，如今卻是這種模樣，覺得有點感傷，鄉民留言，「只是好看頭，不是有實用性的建築」、「上次去參加國小科學展，一堆大人、小朋友及老師們都在淋雨」、「 種絲瓜剛好」、「漏水真的很嚴重，需要改善」。

另有網友說，「補一下還是很讚的」、「如果永久不壞，是否又被說成添加防腐劑」；宜蘭縣議員薛呈懿也有留言，直指自己住對面，她和家人常來，知道這問題很久，經過爭取，縣府已把維修經費編進明年預算，通過後明年就執行修繕，她會監督修繕品質，施工期間還請大家多擔待。

文化局說，羅東文化工場棚架廣場屋頂應無破損，可能是雨勢大，造成上方導水溝溢流所致，維修預算已送到議會待審，如果審議通過，明年便啟動檢修工程。