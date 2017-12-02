房東貼照出租房 室內窗竟驚見「觀音顯靈」景象...

2017-12-02 14:28

〔即時新聞／綜合報導〕台中一名廖姓男子，日前打算出租房屋，隨手拍下幾張室內環境的照片，並撰文貼網找尋租客，未料其中一張照卻捕捉到，窗外黑夜中有座微微發光的觀音像，嚇壞一票網友，直呼，「佛祖顯靈」、「嚇死寶寶了」、「立馬躲到棉被裡」。

廖男在臉書貼出數張客廳、廚房、衛浴、走道等照片，並於文中提到，因前一名房客租約已到期，剛交完屋，有意願的租客可與他聯繫，不過他也開出條件，希望能租給一般家庭、不搞怪、能維護環境、不吸毒與有正常工作者，廖男指出，室內有27坪、3房2廳2衛，調侃若有人想養小三、小王都合適，出入一律採感應式，無須管理費，附近還有國中小、便利商店、菜市場、診所等，生活機能十分方便。

然而貼文一出，有眼尖友人發現，一張臥室圖內，窗戶竟映照出「詭異觀音像」，於是上傳臉書粉絲團，笑虧廖男能否順利出租，令人堪慮，但有看到有保佑。網友見照驚呼，「觀音你敢嘴」、「不認真看會嚇到」、「好恐怖」、「要拜很方便」、「景『觀』第一排，可遇不可求」、「台灣人什麼時候變這麼無膽」、「好幸運喔」。

據悉，對於網友回應，廖男笑著解釋，那尊大觀音，座落在出租房對面的觀音廟內，因為屋子在6樓，所以看出去很明顯，就這麼剛好，希望不會對租屋有所影響。