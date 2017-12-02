書香四溢 澎湖表揚閱讀達人 推捐發票換書活動

2017-12-02 13:42

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府文化局配合臺灣閱讀節系列活動，今日舉行「閱讀達人排行榜」頒獎典禮，同時舉行前副局長洪敏聰著作《澎湖褒歌賞析》、《澎湖的諺語賞析》新書簽書會，館外「菊島傳書香~露天書牆」活動則是募集發票捐贈弱勢團體。

「書中自有黃金屋、書中自有顏如玉」，文化局今天在澎湖縣圖書館一樓大廳，公開頒獎表揚今年閱讀達人排行榜，在成人組部分由陳可隆先生以551冊拔得頭籌，兒童組部分則由許家榕小朋友以559冊榮獲排行第一，另外樂齡組借閱之冠則是由陳桂蘭女士以336冊奪得，其他排行者借閱量也多達230冊以上。

澎湖縣長陳光復以大家長身分，前往會場頒獎表揚，鼓勵書香社會閱讀風氣，文化局特別準備平板電腦、腳踏車及圖書禮券等獎品摸彩，陳光復更加碼捐出4個500元紅包；另外會場也舉行前文化局副局長洪敏聰新書簽書會，分別是《澎湖褒歌賞析》、《澎湖的諺語賞析》，象徵文化傳承。

同一時間「菊島傳書香~露天書牆」活動在圖書館外走廊辦理，現場提供各單位贈書、民眾捐書及文化局為活動特別購置的暢銷新書等，供民眾以發票兌換，統一發票2張，即可兌換書牆內陳列圖書1本，統一發票10張可兌換書牆內陳列暢銷新書1本，募得發票全數捐給澎湖縣私立財團法人天主教澎湖教區附設惠民啟智中心，作為支持弱勢失能家庭服務基金之用。