台鐵明年初9梯次慢遊森鐵 了解森鐵特殊登山工法

台鐵局明年初推出9梯次慢遊森鐵郵輪式列車，一窺具有申登世界遺產潛力的阿里山森林鐵路特殊登山建築工法。（圖：台鐵局提供）

2017-12-02 13:40

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣知名的阿里山森林小火車，最迷人之處就在於搭乘過程中的體驗，為讓民眾能深度感受，交通部台灣局阿里山森林鐵路管理處，將於明年1月至2月，推出9梯次 「慢遊森鐵」郵輪式列車行程。明年1月3日第一梯次行程，將於12月13日上午10點，開放10人以上團體訂票、12月20日上午10點開放個人訂票。

台鐵局表示，森林鐵路是指為開採森林資源而舖設的產業鐵道，或是以沿途森林景觀為主要觀光資源；阿里山森林鐵路不只是森林鐵路，它也是登山鐵路、高山鐵路。為克服地形而設計的特殊工法，火車愈爬愈高，穿越不同氣候帶，寬大葉子的樹木，逐漸轉為細小杉林，觀看陽光照耀雲霧色彩變化萬千，中午再到奮起湖品嘗鐵路便當。

新年度開始，阿里山森鐵將推出慢遊森鐵郵輪式列車行程，帶領遊客深入探索幾個車站興衰史，還可一窺具有申登世界遺產潛力的阿里山森林鐵路特殊登山建築工法，聽聽志工老師永不褪色的森鐵老故事。

台鐵局表示，該行程從上午8點20分從嘉義站出發，前往竹崎站欣賞木造站房及參觀三角線、樟腦寮觀賞列車螺旋登山、獨立山站第一觀景台欣賞登山螺旋路線、奮起湖站參觀車庫及奮起湖老街嘗美食、多林站參觀原住民特色車站、水社寮站參觀全台唯一蝙蝠生態教育館、交力坪站探訪古早柑仔店、鹿麻產站參觀是木造站房及菸樓，最後於下午5點30分返回嘉義火車站。

慢遊森鐵郵輪式列車套裝行程售價950元，含森鐵嘉義站至多林站去回車資、紀念品及導覽解說費用，不含中午餐費及旅行平安保險；每梯次限量100名，未滿6歲孩童不占坐位可免購票乘車，但不贈送紀念品。慢遊森鐵郵輪式列車行駛日期為，107年1月3、10、17、24、31日及2月7、14、21、28日；列車行程採預約購票方式，各車站窗口不發售該套裝行程。