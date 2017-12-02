全國高中技藝競賽 明道中學獲1金手獎

2017-12-02 13:27

〔記者蘇金鳳／台中報導〕全國高級中等學校106學年度工業類學生技藝競賽昨天落幕，台中市明道中學共有3名選手脫穎而出，獲得 1金手獎、2優勝佳績；其中，美工科3年級的陳羿涵同學拿下「應 用設計」類金手獎。

教育部於11月28至12月1日舉辦為期4天的「全國高級中等學校106學年度工業類學生技藝競賽」，今年共有1108位選手報名參賽。

明道中學透過校內徵選，遴選出6位選手參賽，並由美工科陳羿涵、資訊科林泰煒、 電子科彭立杰等人代表學校參賽，並獲得好成績，美工科陳羿涵還拿下「應 用設計」類金手獎。

另外，林泰煒與彭立杰在電腦修護、 工業電子類的職種中，分別獲得優勝（第12名）、優勝（第15名）等殊榮。

為表達對學生鼓勵，明道中學副校長林雯琪、綜合高中暨高職部實習處主任李勻秋於賽後便集合選手們，肯定參賽者的努力，並特別訂購有聖誕節裝飾的蛋糕， 讓學生一邊吃蛋糕、一邊分享參賽心得。

獲得金手獎的陳羿涵表示，大家都很努力在練習，每天只睡5小時，她在比賽前都緊張的睡不著，獲得金手獎很高興，由於她已高三，希望大學能就讀跟室內設計相關的科系。

林泰煒表示，為了這次比賽，參賽同學準備了約半年的時間，每天放學留在學校到9點左右，扣除吃飯時間，平均一天準備2個小時 ；對於未來並不設限，期望明年5月考完統測後，能接觸平常少碰的 領域如：電腦、機器人與馬達，再決定要就讀的大學科系。

彭立杰認為自己在這次比賽成績不盡理想，應該可以更好，未來會繼續努力，他也分享小時候坐飛機的經驗，看到帥氣的地勤人員 ，讓自己想往飛機維修領域發展，希望能當專業的維修技師。

李勻秋則勉勵學生，參與比賽是要從比賽中獲得寶貴的經驗，因此雖然有得獎很好，但千萬不用過度以成績論斷自己，半年以後還有統測考試，準備時間不短也不長，期許學生以平常心積極準備。