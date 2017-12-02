「台灣人應該要感到驕傲」 澳洲團隊拍攝台灣杉之美

生態學家桑格（Jennifer Sanger）。（中央社）

2017-12-02 14:35

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲攝影師皮爾斯（Steve Pearce）和他的妻子、生態學家桑格（Jennifer Sanger）為提倡森林保護，為世界各地的大樹拍照。今年4月他們造訪台灣棲蘭山，拍攝20層樓高的台灣杉，運用特製的林間懸吊系統和攝影技術，為70公尺高的台灣巨木拍攝「等身照」。

據《中央社》報導，皮爾斯夫婦在來台灣之前，曾拍攝澳洲塔斯馬尼亞島98公尺高的尤加利樹和紐西蘭45公尺高的陸均松，這次來到台灣棲蘭山拍攝有「三姊妹」美名的3棵台灣杉，讓他們感到特別興奮。皮爾斯說，第一次來看樹的時候感到非常緊張，但他們一下車後，就知道它不同凡響，「3棵樹有不同的特性卻長在一起，實在很特別。它們分開來像是單獨的個體，合在一起，就變成超自然的存在了。」

桑格在樹冠層發現許多美麗的蘭花、地衣、苔蘚、蕨類，和台灣杉一同棲息在雲霧之中，讓身為生態學家的她驚嘆。皮爾斯夫婦表示，「台灣人實在應該因為擁有這片森林感到驕傲。」

皮爾斯所成立的「樹木計畫」（The Tree Projects），以水平視角擷取樹木每公尺高的圖像，再利用數位合成，製作出「等身照」，希望藉由影像的震撼，讓民眾了解大自然的奧妙，然後能夠保護森林。

此次來台灣拍攝的計畫，行政院農業委員會林業試驗所助理研究員徐嘉君是中要推手，她在去年向桑格提出來台灣拍攝杉樹的計畫。徐嘉君說，台灣杉「三姊妹」分別約有70、60及50公尺高，樹齡推測有800年，團隊總共拍攝1200張數位照片。

對皮爾斯而言，台灣杉「三姊妹」的肖像是他迄今最滿意的作品。皮爾斯說，「我們有最棒的人、我們有最棒的器材、我們有最棒的攀樹員、我們有最棒的研究人員，而且我必須說，我們有最棒的樹。」

桑格在樹冠層發現許多美麗的蘭花、地衣、苔蘚、蕨類，和台灣杉一同棲息在雲霧之中，讓身為生態學家的她驚嘆。（中央社）

台灣杉「三姊妹」分別約有70、60及50公尺高，樹齡推測有800年。（中央社）