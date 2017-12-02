退休美術教師到處旅行作畫 畫作營造靜謐

2017-12-02 13:02

〔記者張聰秋／彰化報導〕國中美術教師退休的邱悅慈，退休後仍到處旅行作畫，以水墨畫出各地的自然景致與人物，作品寫實傳神，旅居台中的她，感謝衛福部彰化醫院一直照護其故鄉家人的身體，特別回鄉，在彰化醫院藝文走廊舉辦「自然。凝境」個展，她期望透過展覽，讓更多人了解水墨之美，心靈感受到平靜。

彰化醫院今在1樓大廳舉辦開幕茶會，邱悅慈致贈1幅畫作給醫院典藏，院長謝文淮回贈一張感謝狀。謝文淮表示，邱悅慈的作品賞心悅目，山水花鳥除了寫實傳神，還傳達出文學與詩意的意境，感謝邱悅慈帶來令人讚嘆的作品，豐富彰化醫院，讓參觀者感到心靈沉靜。

邱悅慈指出，她的老家在彰化縣埔心鄉的太平國小旁，婆家在溪湖鎮三塊厝，家人的身體長期以來都受到彰化醫院的照護，她一直覺得彰化醫院是一個親切、有人情味的地方，所以，這次首度回鄉就選在彰化醫院展出，與大家分享繪畫的喜悅，她特別感到高興。

個展自即日起展出至明年1月31日，展出作品40幅，主要是水墨山水與花卉景觀等，大多緣自生活和旅行所見，將自然界的美景，以墨彩聚於畫境中，每張作品都有其創作的故事，如「大安峽谷奇觀」是遊台中大安溪上遊峽谷，感受如美西大峽谷的壯闊景觀而作畫；「人止關聆泉」是南投人止關的雨後，涉溪走在湍急水流石塊的心情。