女單車失竊走12公里上學 同校男被當賊反慷慨贈車

在生輔組長林昌憲（右）及導師沈孟萱（左）的見証下，吳育德（左2）將腳踏車給陽筱嵐（右2）。（記者黃明堂攝）

2017-12-02 12:56

［記者黃明堂／台東報導］國立台東專科學校五專一學生陽筱嵐，半個月前腳踏車遭竊，日前見同校男生吳育德騎同款車，面問是否「騎錯」！吳生不介意被誤認，反而由吳母送上一部全新同款車，今天在校園有了這段溫韾的單車情。

原來，陽筱嵐的家住在距校約6公里的部落，丟車後，不願買新車增添家計負擔，乾脆每天走路上下學，也利用這個時間尋尋覓覓，希望找回父親送她的愛車。吳生的母親從兒子口中聽到這件事，向學校求證後，決定送她一部全新單車。

陽筱嵐父母親都在外縣市工作，由祖母照顧都在學的4位孫子女，腳踏車是爸爸送給他的，她很珍惜，沒想到卻被偷了，因自己無力再購買，也不想增加家裡負擔，決定步行上下學。

她雖與高職一年級的吳育德同校但不相識，日前，她看到吳生騎的腳踏車為其同款型式，心急之下攔車詢問，「同學你是不是騎錯車了？」吳育德說是媽媽買給他的，沒有騎錯。

吳育德回家後問將此事告訴媽媽，吳母不但沒怪罪誤認腳踏車的陽女，反而透過導師沈孟萱得知陽女的情況，決定送一台全新同款式的腳踏車給這位女同學。

今天在生輔組長林昌憲及導師沈孟萱的見證下，吳母偕同吳育德將腳踏車送給陽筱嵐，讓她通勤更便利。校長王俊勝表示，這件事是人性良善與光明的展現，希望讓愛心持續傳遞下去，營造溫馨友善的校園。