蟹蟹哪裡來？青草湖17道關卡玩不完

2017-12-02 12:31

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市府為推廣生態環境、打造親水水域，今天在「台灣特有種黃綠澤蟹」棲息地青草湖舉辦「新竹水水，海洋蟹蟹」環湖馬拉松嘉年華，以「螃蟹」、「青蛙」、「獨木舟」3大主題，設計17道遊戲關卡，透過闖關讓大小朋友親近水域生態。

教育處務管理科長沈靜濤指出，今天活動由竹市海洋教育中心、青草湖國小、海洋教育輔導團共7所國中小學與青草湖水域遊憩發展中心資源共同辦理，設計出「螃蟹桌遊」、「讓海洋垃圾變黃金」、「青草湖小富翁小富婆」和「螃蟹一呀爪八個」等17道豐富有趣的生態知識關卡，吸引近千名大小朋友參與闖關。

新竹市國教輔導團海洋教育輔導員魏紫玲指出，今天透過其中一道「蟹蟹哪裡來？」趣味關卡、課程設計，提供親子體驗與實際操作，引導學生瞭解不同棲地環境的螃蟹，為適應環境所發展出的特殊構造；另名輔導員何珊伃則預先錄製各種蛙鳴、鳥叫聲，規劃「夜之聲聲不息-聽聲辨樂」關卡，邀現場民眾一同解讀生態環境的密碼訊息。

市長林智堅指出，青草湖擁有豐富多元的湖泊生態，過去卻因淤積問題，導致「青草湖快成為青草地」，不易進行水域活動，經市府推動清淤，提升週遭步行與照明設施，引進SUP立式划槳，拉近市民與水域距離，讓青草湖再生。