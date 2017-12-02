ETC欠費1.2萬件強制執行 高公局：移送前已多次通知

2017-12-02 12:16

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕國道通行費欠費不繳高達5.4億元，交通部國道高速公路局107年就編列高達1億4186萬要催繳欠費；對於催繳後仍未補繳通行費者，高公局今年優先將103年至104年，欠費逾5000元約1萬2000件移送強制執行，金額1億5000萬元。高公局今表示，為讓民眾可清楚強制執行通行欠費資訊，已要求遠通電收公司於網頁增加查詢功能，目前系統正測試中，預計本月底前可上線，屆時民眾能利用遠通網站查詢。

高公局表示，國道通行費是使用規費性質，民眾開車行駛國道後，本應主動透過遠通電收各類型繳費方式，查詢欠費額度後進行繳費。通行費欠費在強制執行前，已經過多次催繳，當欠費超過自動繳費期未繳者，高公局就會寄送平信通知繳費；若未繳會再以雙掛號寄送通知繳費，雙掛號繳費期限未繳者，就進行開罰，並於累積至一定金額後移送強制執行。

另外，移送強制前，有通行欠費民眾，仍可至4大超商、遠通門市、遠傳電信、郵局等上萬個據點繳交通行欠費；補繳方式多元，地點遍布全台各地。高公局再次呼籲，民眾可多利用便利又節能環保的電子收費服務，透過申辦eTag及Account Link自動儲值通行費，不僅可享帳戶足額通行費9折優惠，又不用擔心漏收通行費帳單而被開罰，甚至被強制執行窘境。