金馬影展熱門片《水底情深》高雄首映會23日舉行

2017-12-02 11:13

〔記者黃佳琳／高雄報導〕預定明年2月情人節上映的《水底情深》，上月金馬影展秒殺首映後，高市電影館將於23日舉辦高雄唯一一場搶先首映會。《水》被視為奇幻電影的里程碑，找來演技派女星莎莉霍金斯與謎樣生物展開跨越語言和物種的浪漫愛情，更被視為明年奧斯卡的大熱門。

電影館指出，以《羊男的迷宮》奠定極致暗黑美學的墨西哥大導吉勒摩戴托羅，今年以魔幻的愛情童話《水底情深》拿下威尼斯影展最大獎金獅獎，片中金獎影后莎莉霍金斯飾演在60年代冷戰後，在政府的祕密機構擔任清潔工，無法言語的她卻遇上實驗室裡神祕的兩棲人形生物，感情在密會中逐漸滋長。

為配合12月即將登場的「2017高雄設計節」，電影館也順勢推出「開放的。設計&電影」影展，除了23日開幕當天晚上19:30將在市總圖搶先首映《水底情深》外，更精選獨具電影美學的9部電影、每片僅有1場次在電影館播出。

9部電影包括蔡明亮獲羅浮宮典藏電影，影史傳奇尚皮耶李奧、芬妮亞當、珍妮摩露華麗演出的《臉》、揭秘中國頂級文物修復實況的《我在故宮修文物》、全球首部手繪油畫動畫電影，揭露梵谷死亡謎團《梵谷：星夜之謎》、法國名導盧貝松打造影史科幻經典的《第五元素》；電影怪獸誕生起源大公開的《怪獸設計公司》、用電影書寫，四封獻給設計人的情書《漢字》、《自造時代》、《設計與思考》、《時光》。