「穿越時空的廻廊」高雄歷史影像展 讓老人家前來回味

2017-12-02 11:14

〔記者張忠義／高雄報導〕一場「穿越時空的廻廊，走訪打狗的歷史-高雄歷史影像展 」，今天起在高雄翰品酒店展出，精選50張珍貴的歷史影像，結合文字，展現日治與民國60年代以前，高雄的變遷以及發展時期，另穿插6張現今高雄景點照片與舊時對比，呈現一趟穿越時空、古味盎然的高雄歷史印象之旅。

這場高雄歷史影像展，由飯店業者和高雄市立歷史博物館合作，一起完成老高雄的記憶拼圖，讓民眾可以了解高雄歷史發展脈絡，一窺城市歷史真相。

高雄翰品酒店嚴天立總經理表示，飯店希望藉著影像展，讓參觀民眾能從影像與文字中，細細玩味並領略高雄這個美麗城市動人的歷史故事，並讓高雄的觀光旅遊更可展現在地文化的深度。

「穿越時空的廻廊，走訪打狗城市的歷史-高雄歷史影像展」即日起至12月底，於高雄翰品酒店1樓展出日治時期至民國60年代高雄老照片，如民國40年代位於高雄鹽埕區的壽星戲院，堪稱高雄最早的戲院；還有民國40年代的愛河、高雄市政府、高雄車站、玫瑰聖母堂等。

此外，還展出西元1941年西子灣高雄溫浴場，以及設於西元1921年的高雄館，是高雄第一個戲院，也是鹽埕區最早的歐式建築之一；另有日治時期的雄鎮北門、台灣總督打狗醫院（現在的民生醫院）、打狗英國領事館、左營舊城等珍貴歷史畫面。