4縣市豪、大雨特報！ 北台灣濕冷明稍回溫

氣象局表示，受東北季風影響，，迎風面的桃園以北及宜蘭、花蓮降雨機率偏高。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-12-02 06:46

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（2日）持續受到東北季風影響，北部、東北部降雨機率偏高，氣象局於新北市、台北市、基隆市、宜蘭縣發布豪、大雨特報，並於各地（除台北市、南投縣、嘉義市、高雄市）發布陸上強風特報。

氣象局表示，受東北季風影響，迎風面的桃園以北及宜蘭、花蓮降雨機率偏高，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區雨勢明顯且持續。溫度方面，清晨中部以北及東北部低溫約18、19度，其他地方則在20至22度，白天高溫北部及東北部約21到23度，而其他地方則可以來到25、26度。

氣象局預估，週日（3日）東北季風將稍減弱，水氣量亦會減少，各地降雨情形將緩和下來，甚至有機會見到陽光，僅迎風面海岸地區下雨時間仍偏長，各地溫度也將稍微回升。下週一至下週五（4日至8日）將有另一波東北季風影響，預測下週二至週四（5日至7日）夜晚及清晨中部以北低溫將下降至15、16度。

降雨方面，主要是迎風面的北部及東半部機率較高，其中又以基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨時間較長，其他地區則為多雲到晴的天氣型態為主。

空氣品質方面，高屏地區為紅色警示（對所有族群不健康），雲嘉南為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒及懸浮微粒；雲嘉南局部地區仍將出現揚塵天氣。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 18 ~ 22 22 ~ 26 22 ~ 26 18 ~ 25

氣象局於新北市、台北市、基隆市、宜蘭縣發布豪、大雨特報，並於各地（除台北市、南投縣、嘉義市、高雄市）發布陸上強風特報。（圖取自氣象局）

中央氣象局指出，今天（2日）持續受到東北季風影響，北部、東北部降雨機率偏高。（圖取自氣象局）

今天各地紫外線指數。（圖取自氣象局）