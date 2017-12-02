12/02 各報重點新聞一覽

2017-12-02 06:31

自由時報

台大濺血案 // 白狼兒子打學生 起訴

今年九月間發生的中華統一促進黨成員打傷台大學生濺血案，台北地檢署查出，除了頭部遭甩棍打傷的台大歷史系學生張耿維外，還有兩名大學生也遭追打，且也非統促黨總裁張安樂次子張瑋自述的揮空拳防衛，認定張瑋不僅動手打學生，還指揮手下追打學生，其中吳生甚至被打到雙膝跪地，檢方昨將張瑋等五名統促黨成員分依傷害、恐嚇及毀損等罪起訴。

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農地違建工廠 高市率先拆

去年五二○後推動的農地違規工廠拆除行動，將由高雄市打頭陣！高雄市政府下週一（四日）將率先針對兩間位於路竹區興建中、已被勒令停工的農地工廠展開強制拆除作業。

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裝GPS偵查犯罪 判侵害隱私

執法機關常用ＧＰＳ監控查緝對象的行蹤，此一偵查犯罪的技巧作為，昨被最高法院認定侵害人民隱私權，偵查作為違法！最高法院依此將查緝私菸而在貨車上裝ＧＰＳ的海巡署南巡局五二岸巡大隊士官長王育洋，以觸犯妨害秘密罪判處拘役五十天確定；這是最高法院對ＧＰＳ偵查犯罪案件做出有罪判決的首例。

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蘋果日報

遭虐見骨 邱小妹淚別人間

不再痛痛了！上月底新北巿發生4歲邱姓女童受虐致死案，兒童權益促進協會理事長王薇君，和善心大體修復師、禮儀團隊協辦後事，將全身瘀青、菸燙傷疤、右小腿腐爛見骨的邱小妹遺體，修復成可愛小女孩，團隊中有人「感應」到邱小妹想穿衣褲遮傷疤、讓外婆抱的遺願，分頭幫她準備粉色Dora服裝及配件圓夢，邱小妹日前出殯，外婆一靠近，邱小妹遺體流下淚水，讓禮儀師痛徹心扉，悲憤po文：「快立法，虐兒的人被鞭刑致死！」

大執法 ETC追欠費 查封18車37棟屋

法務部行政執行署追繳國道ETC通行費，全國大執法！交通部高速公路局今年移送1.2萬名欠費義務人、總金額1.5億元，行政執行署這波行動鎖定前50名欠費大戶強力執行，10天內成功追回602萬多元，查封18輛車、37筆房屋不動產等。欠費第一高的是桃園一家貨運行廖姓負責人，欠費達157萬元還疑似脫產，他聽到要被聲請管收，立即找家人到場繳清欠費。

聯合報

行政院被貼成「功德院」 賴揆稱創意、政院不追究

不滿行政院長賴清德要求消防員及照服員「做功德」的說法，青年團體發起「功德院長長久久正名行動」，昨天將「行政院」的路標、公車及捷運站牌，以「功德院」貼紙覆蓋。賴清德昨天被問到此事，僅簡單表示，「年輕人有創意，這個我不以為意」；行政院發言人徐國勇也說，行政院不會追究。

舉重世錦賽／挺舉、總和雙金 郭婞淳奪世界冠軍

我國舉重好手郭婞淳昨天成為世界冠軍。她在美國安納罕舉行的世界舉重錦標賽女子五十八公斤級，舉出抓舉一○五公斤、挺舉一三五公斤與總和二四○公斤的成績拿下二金一銀，其中最重要的總和奪金，代表是這個量級當今世界最強的女將。

中國時報

取消敬老票 日統開第一槍

「撐不下去了！」主要載客往返雲林與台北的日統客運，隨著高鐵通車後班次銳減，致運輸成本增加，加上3成乘客是老人，每年吸收老人半票3000萬元成本，日統董事長林義風表示，因不堪虧損，決定明年1月2日起取消老人半價優惠，「如有人願接下這些路線，樂觀其成。」

空汙基金分配 賴揆擬重新討論

環保署空汙基金每年約分配給地方政府20、30億元，依移動汙染源、固定汙染源及營建工程3大項徵收，並依人口比例分配給各縣市，地方政府要求改以汙染源大小重新分配，行政院長賴清德昨日表示，「可以重新討論沒有問題」。