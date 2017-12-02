華航直航插旗倫敦 歐洲版圖如虎添翼

2017-12-02 03:12

〔中央社〕中華航空在台北時間12月1日起復航直飛倫敦，華航董事長何煖軒今天指出，華航往返歐洲的直航據點擴增為5處，是台歐間直飛航點最多的航空公司。

華航倫敦復飛首航班機台北時間1日上午7時55分從桃園機場起飛，倫敦時間1日下午2時抵達蓋維克機場，下午4時在皇家騎兵衛隊飯店（The Royal Horseguards）舉行慶祝酒會。

華航董事長何煖軒致詞時說，根據國際航空運輸協會（IATA）統計，2014至2016年間，台歐出入境市場中，英國占整體市場約11%，2016年台英間出入境旅次近15萬人次，較2015年成長約10%，今年1至8月更較去年同期成長27%，顯示整體英國市場發展具潛力。

何煖軒說，倫敦開航後，華航歐洲航運版圖如虎添翼，加上荷蘭阿姆斯特丹、德國法蘭克福、奧地利維也納、義大利羅馬等直航服務，華航共直飛歐洲5個航點，是台歐間直飛航據點最多的航空公司。

根據華航提供的資料，旅客搭華航從台灣到倫敦，飛行時間因風向問題，夏季是13小時，冬季是14小時，比搭其他航空公司班機在第三地中停或轉機，節省3至7小時。

中華民國駐英國代表林永樂、英國國際貿易部貿易投資部長韓斯（Greg Hands）、英國對台貿易特使福克納勛爵（Lord Faulk nerof woecester）、英國在台辦事處代表唐凱琳、經濟部常務次長王美花、倫敦蓋維克機場首席商務官史蒂芬生（Guy Stephenson）、桃園市副市長王明德都出席酒會，祝賀復航成功。

另配合倫敦開航，華航也強化大洋洲航網，1日起台北-雪梨增為每天兩班往返，台北經布里斯本往返奧克蘭增為每天一班，串聯大洋洲歐洲航網，轉機時間只要兩小時，提供中轉旅客更優質服務。

華航在2010年3月，曾開航從桃園國際機場直飛倫敦的航線，但因載客率不佳，約2年後就停飛，去年評估後決定復航，仍維持直飛。

華航從桃園機場直飛倫敦蓋維克機場航線復航後，每週4班，每週一、三、五、六飛航，並研議明年增班。