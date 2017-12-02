Openbook好書獎 公布40本年度好書單

2017-12-02 00:14

〔中央社〕2017年Openbook好書獎今天公布年度好書獎，分中文創作和翻譯書、美好生活書、最佳童書暨最佳青少年圖書4類，共40本。

年度好書中文創作類

1、「血淚漁場：跨國直擊台灣遠洋漁業真相」（作者：李雪莉、林佑恩、蔣宜婷、鄭涵文）

2、「解碼臺灣史1550-1720」（翁佳音、黃驗合著）

3、「億萬年尺度的臺灣：從地質公園追出島嶼身世」（林書帆、諶淑婷、陳泳翰、邱彥瑜、 莊瑞琳、王梵、 雷翔宇合著）

4、「青蚨子」（連明偉）

5、「同志文學史：台灣的發明」（紀大偉）

6、「房思琪的初戀樂園」（林奕含）

7、「我們並不知道：金宇澄散文」（金宇澄）

8、「當我參加她外公的追思禮拜」（廖梅璇）

9、「文藝春秋」（黃崇凱）

10、「浪濤」（巴代）

年度好書翻譯類

1、八旗文化「帝國與料理」（作者：Rachel Laudan/譯者： 馮奕達）

2、行路文化「自閉群像：我們如何從治療異數，走到接納多元」（作者： Steve Silberman/譯者： 朱怡康）

3、時報出版「在一起孤獨：科技拉近了彼此距離，卻讓我們害怕親密交流？」（作者： Sherry Turkle/譯者： 洪世民）

4、麥田出版「復仇與求生：一隻老虎的反擊 一場人類的生存戰爭」（作者： John Vaillant/譯者： 李品佳）

5、廣場出版「中斷的天命：伊斯蘭觀點的世界史」（作者： TAMIM ANSARY/譯者：苑默文、劉宜青）

6、左岸文化「德意志：一個國家的記憶」（作者： Neil MacGregor/譯者：周全）

7、網路與書出版「疼痛是一道我穿越了的牆」（作者：瑪莉娜•阿布拉莫維奇（Marina Abramovic）譯者：蘇文君）

8、鸚鵡螺文化「妳一生的預言：電影「異星入境」原著小說」（作者：姜峰楠（Ted Chiang）/譯者：陳宗琛）

9、木馬文化「此生如鴿：間諜小說大師勒卡雷的40個人生片羽」（作者：約翰•勒卡雷（John le Carre）/譯者：李靜宜）

10、一人出版社「在黑暗中閱讀」（作者：薛穆斯•丁恩（Seamus Deane）/譯者：謝志賢）

最佳童書暨最佳青少年圖書

1、你在想什麼（A quoi penses-tu?）（文、圖：樓弘•莫侯（Laurent Moreau），尉遲秀譯）

2、小狼不哭（Virginia Wolf）（文：琪歐•麥可莉兒（Kyo Maclear），圖：伊莎貝爾•阿瑟諾（Isabelle Arsenault），黃筱茵譯）

3、從前從前有一座森林（L'homme qui dessinait les arbres）（斐德利克•芒索（Frederick Mansot）著，徐麗松譯）

4、改變世界的好設計01 用心點亮世界：影響人類百年文明的視障者（文：張文亮，圖：顏寧儀）

5、最高的山•最深的海：世界自然奇觀（Highest Mountain,Deepest Ocean）（文：凱特•貝克（Kate Baker），圖：鄒駿昇，王心瑩譯）

6、我在礦山的童年（文、圖：石川惠理子，林真美譯）

7、同一個月亮（文、圖：幾米）

8、班雅明先生的神祕行李箱（文、圖：張蓓瑜）

9、跟大師學創造力1：伽利略的大發現+25個酷科學實驗（文：潘奇克（Richard Panchyk）/周宜芳譯）和跟大師學創造力2：牛頓的物理學探索+21個趣味實驗（文：凱麗•何理翰（Kerrie Logan Hollihan），周宜芳譯）

10、簡愛，狐狸與我（Jane, the Fox & me）（文：芬妮•布莉特（Fanny Britt），圖：伊莎貝爾•阿瑟諾（Isabelle Arsenault），黃筱茵譯）

美好生活書

1、鷹飛基隆：台灣最美的四季賞鷹祕境（作者：陳世一/繪者： 劉素臻）

2、牠鄉何處？城市•動物與文學（作者： 黃宗潔）

3、在宅醫療 從Cure到Care：偏鄉醫師余尚儒的翻轉病房提案（作者： 余尚儒）

4、老雜時代：看見台灣老雜貨店的人情、風土與物產（文字：林欣誼／攝影：曾國祥）

5、做工的人（林立青）

6、東京本屋紀事 （作者：吉井忍）

7、理想的告別：找尋我們的臨終之路（作者：安•紐曼（Ann Neumann）/譯者： 胡訢諄）

8、「河合隼雄˙孩子與幻想系列」閱讀孩子的書：兒童文學與靈魂/孩子與惡：看見孩子使壞背後的訊息/ 轉大人的辛苦：陪伴孩子走過成長的試煉/ 青春的夢與遊戲：探索生命，形塑堅定的自我/ 故事裡的不可思議：體驗兒童文學的神奇魔力/ 閱讀奇幻文學：喚醒內心的奇想世界

9、樹之歌：生物學家對宇宙萬物的哲學思索（作者： 大衛•喬治•哈思克（David George Haskell/譯者： 蕭寶森）

10、逃離之地：我在奧克尼群島的戒癮日記（作者：艾咪•利普羅特（Amy Liptrot）/譯者： 郭寶蓮）。

頒獎典禮2日下午舉行。Openbook閱讀誌指出，首屆好書獎獎座由建築師謝文泰設計，從鵝卵石的裂縫中散射出曖曖內含光的無限想像，以手工雕刻，形貌色澤各有不同。

Openbook閱讀誌（www.openbook.org.tw）是今年2月開站的新興數位閱讀媒體，前身是有28年歷史的中國時報「開卷」版。開卷過去評選年度好書，評選公信力獲得肯定。Openbook經營的第一年即延續過往開卷的年度好書評選，舉辦2017 Openbook好書獎。