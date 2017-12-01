上萬片竹篾編造 長榮大學打造方舟裝置藝術

2017-12-01 23:36

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市長榮大學成立「方舟美好生活事業股份有限公司」，強化與鄰近社區的連結，協助推動在地特色，以善盡社會責任；為此，先融入傳統手法，進行概念創作，歷時半年，成功於高達7米2的空間中，打造出巨型竹編的裝置藝術。

校長李泳龍說，方舟公司是推動創新育成所衍生的社會企業，將與在地緊密合作，運用早期鄰近的關廟、歸仁等盛行的傳統技法，來打造裝置藝術，等於是最直接的連結。

裝置藝術座落在行政大樓的前廳，校方邀請台南市竹會理事長張永旺設計，並帶領秘書蔡惠婷及學生團隊等人一起打造，從今年暑假前就開始施工，創新育成中心的主任陳建邦與顧問群也全力協助，讓方舟的理念可以精彩呈現。

蔡惠婷說，大樓前廳屬挑高空間，包含天花板及立柱的上半部等掛置不易，團隊藉由鷹架，還有自走式工程車的協助，才順利完成創作，過程非常辛苦。

蔡惠婷說，這件裝置藝術運用了上萬片的竹篾，工程頗為浩大，結合了三角與六角編法，這不僅是比較傳統的技藝，結構性也夠強，有助於延續作品的生命。

李泳龍在裝置藝術落成時宣示，長榮大學要協助地方創生人才的培訓，不斷投入知識資源，讓具備創新的經濟模式，能在校園內試煉，促成更多社會型企業的成功發展。