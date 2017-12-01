新竹縣東方美人茶賽首度改繳裸茶 共452點參賽

2017-12-01 22:19

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府舉辦30多年的東方美人茶（膨風茶）優良茶競賽，今年冬茶賽首度採行繳裸茶新制，一連5天的繳茶期間，今天最後一天；承辦比賽的北埔鄉農會表示，共有452點參賽，抽樣過程全程錄影，預定7日起3天進行評鑑。

參賽茶農自11月27日起，陸續到北埔鄉農會繳交用透明袋裝盛的茶葉，工作人員先公開秤重，確認重量符合規定，再將茶葉攤在笳笠上，由新竹縣政府農業處或農糧署派員抽樣，確保均勻取樣，再裝罐封籤，其他茶葉再倒進大鋁箔袋中，裝箱封存。

峨眉鄉蟬聯夏茶特等獎的茶農曾攸賢今天也來繳茶，曾妻林春惠說，縣府第一次試辦繳裸茶，以期評鑑更加公開透明，他們樂於配合辦理，只是增加農會人力成本，但對茶農應該比較公平。

北埔鄉農會總幹事莊烘岡說，因應改繳裸茶，一點改為繳交11台斤6兩，同時因增加包裝人力，一點報名費調漲為1500元；賽後，汰淘點直接退回裸茶，得獎點則由農會僱工統一包裝，賽後10天統一領回得獎茶罐。

莊烘岡說，今年受到氣候影響，冬茶參賽點數較去年600多點減少，共有452點參賽，預定7到9日3天評鑑。

全國矚目的新竹縣東方美人茶（膨風茶）優良茶比賽，每年舉辦夏茶和冬茶兩次評鑑，由北埔和峨眉兩鄉農會輪流承辦；由於今年的夏茶賽落幕後，農政單位接獲民眾提出質疑，研判可能有茶樣不均勻的情形，商討後決定改革茶賽制度，和高山茶比賽一樣採行繳裸茶，以保障消費者的權益。

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