我是金門人！ 大馬僑領楊忠禮遺愛故鄉 家屬再捐500萬

2017-12-01 21:30

〔記者吳正庭／金門報導〕國立金門大學今天說，已故馬來西亞金門籍僑領丹斯里拿督斯里楊忠禮遺愛故鄉，家屬秉持楊忠禮生前熱心家鄉教育公益，再捐新台幣500多萬元給金門大學，金門各界將舉辦追思會及音樂會，緬懷楊忠禮愛鄉胸襟。

曾率團赴馬國弔唁的金門縣副縣長吳成典推崇楊忠禮「不忘本」的堅持，是企業家典範，楊忠禮常忠告子孫的「我是金門人」至今言猶在耳，同感身為金門人的一分驕傲，可惜佳話已成絕響。

金門大學說，楊忠禮是金門大學名譽校長，其家族自2005年起陸續捐款給金門大學6600多萬元，包括經其引薦的鴻海董事長郭台銘捐出價值3000多萬元的電腦設備，約有近1億元的資源挹注金門大學。

金大表示，「丹斯里拿督斯里」是馬來西亞聯邦榮譽制度的封銜，由馬國最高元首冊封的終身榮譽；楊忠禮並曾獲前總統馬英九頒授四等景星勳章。

金大說，楊忠禮10月18日走完人生旅程，家屬秉持其生前關懷故鄉發展的精神，再捐出相當於新台幣500萬元的馬幣70萬元，盼協助延攬國內外傑出學者專家，讓金大邁向教學研究頂尖學府。

金大主秘呂立鑫說，為表達金門鄉親緬懷楊忠禮一生風範，感念生前貢獻，將於2018年1月26日、27日舉辦「國立金門大學名譽校長馬來西亞丹斯里拿督斯里楊忠禮博士紀念音樂會暨追思會」，籌備委員會由前副總統蕭萬長、前立法院長王金平及縣長陳福海擔任榮譽主任委員。

楊忠禮祖籍金門湖美東堡，享壽88歲，10月22日於吉隆坡舉行隆重喪禮，金門各界由副縣長吳成典、縣議長洪麗萍及金大校長黃奇，與包括前縣長李炷烽、副縣長楊忠全在內組成的代表團，第一時間前往參加喪禮。

楊忠禮熱愛金門，多次率領子孫返回故鄉尋根，關心金門發展，是金門旅外僑親回饋金門的典範，對金門貢獻不僅是金錢的挹注，對於維繫傳統禮俗的教化，更有深遠的影響。