卿雲基金會發「進步獎學金」 81位小朋友獲獎

2017-12-01 21:23

〔記者蘇金鳳／台中報導〕卿雲慈善基金會每一年都會有獎助學金，來鼓勵中市烏日、大肚國中小的學生，今年的主題是「進步獎學金」，有81位得獎同學，如國小6年級的蕎蕎，在自然與生活科技成績從丁進步到丙，獲得3000元獎學金。

為鼓勵國中小學生，有多元化的表現，卿雲慈善基金會董事長暨林新醫院院長林仁卿自民國102年開辦獎助學生，每一年都有不同主題，累計發放超過百萬元的獎助金，扶助近400位優秀學生。

今年首度聚焦在「進步獎學金」，有別於一般清寒獎助學金，得獎者不一定要名列前茅，而是在學業或品德方面，持續追求自我之進步。

今年獲得進步獎金有81位同學，孩子們不但努力持續進步，還能夠輔助師長、幫助同學，並且認真出色地將師長交代的任務完成，更值得嘉許的是他們面對家庭困境仍認真學習，遇見挫折更勇於挑戰。

小彩患有輕度智能障礙，雖受限於天生能力，但仍不減她的學習熱誠，總是很認真地將上課內容記下來。

老師表示，小彩是得力又善良的小助手，比其他同學更乖更守秩序。這次是她因為語文科成績從乙進步到甲，第一次拿到卿雲基金會的獎學金，她開心地說希望可以一直拿到獎學金，她要把這樣的喜悅分享給她的母親。

此外，國小6年級的蕎蕎，在自然與生活科技成績從丁進步到丙，獲得3000元獎學金。

國中2年級被記警告一次的小民，因患有亞斯伯格症，卻在控制情緒與社交技巧日漸進步，獲得3000元獎學金。

卿雲基金會表示，透過傳遞鼓勵與關懷，讓孩子們從小就能從真實的體悟中，學習到愛與感恩是無價之寶，也是卿雲基金會期盼能為台灣社會所盡的一份心力。