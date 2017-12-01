美籍ArtSpot劇團跨海來台南 演出「環遊世界80天」英語劇

ArtSpot劇團提倡經典英語劇，深受世界各國英語教學界重視。（記者洪瑞琴翻攝）

2017-12-01 21:45

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市政府首度邀請知名ArtSpot劇團，今天到西門、東興兩所雙語教學國小，演出世界名著「環遊世界80天」（Around the World in 80 Days）改編的全英語劇，現場師生熱烈互動，讓小朋友感受學英語是「打開世界」的1把鑰匙。

ArtSpot劇團成立於1997年，向來提倡經典英語劇，對非英語系國家的學生非常有幫助，因此深受世界各國英語教學界重視，已巡迴15個國家表演。

南市第二官方語言專案辦公室（簡稱二官辦）表示，南台灣少有全英語劇團演出，今年敦煌書局合作首度邀請ArtSpot劇團表演，目的是評估明年度擴大辦理的可行性，期能將英語融入其他科目教學與校園生活，並提供教育人員多元教學管道。

飾演劇中角色Phileas Fogg的美籍演員Kent Reynolds表示，台南小朋友的英語理解力很好，也喜歡用英語溝通，並且對於劇中角色的經歷可以「感同身受」。

西門實小三年級的蔡同學說，雖然劇中有些英語較難，但她聽得懂部分內容，更愛上環遊世界這本書。

東興國小校長林啟泓表示，這是全校小朋友「有史以來」第1次看到Live現場英語戲劇演出，包括幼兒園小朋友都一起來看戲，不論懂得多少英語，至少透過肢體表達與戲劇表演，讓小朋友對英語產生興趣。

二官辦表示，觀劇是培養英語聽說能力的好方法之一，要把握學童培養英語聽說能力的黃金時期，明年計畫擴大辦理英語戲劇活動，讓更多學童體驗不同的英語學習方式。