國中減班致教師超額 台中老師要求增加員額

2017-12-01 20:31

〔記者蔡淑媛／台中報導〕少子化造成班級數銳減，引發超額教師問題，教師及教育相關工會直指桃園、高雄以增加教師員額或不聘代理教師因應，今天下午在超額教師遷調介聘修正草案公聽會，質疑「桃、高可以，為何台中不行！」要求提高國中教師編制。

台中市教育局長彭富源回應，目前是部分學校減班報超額教師，還未出現全市性超額，但為因應明後年超額潮，將朝提高教師員額編制方向，向教育部反映訂全國性統一標準。

台中市國中教師員額編制為每班設置教師2人，每9班得增置教師1人，今年國中共減班100個班級，多所學校因減班提報超額教師共40名，而在前兩年提報超額教師分別有67、47名，面臨超額教師問題。

台中市教育產業工會理事長林碩杰指出，桃園今年提高教師員額「每4班得增置教師1人」；高雄也以教師有留職停薪1學年，不聘代理教師，供超額教師暫留任原校及行政人員減授課節數加總換算，作為可留任的超額教師人數，減緩超額壓力。

林碩杰說，桃園、高雄都已針對教師超額問題提出對策，直接或間接增加教師員額，台中市一直有超額老師問題，多次反映，市府卻以沒經費等理由推託而不因應，造成老師超額，隨時會被調到他校，搞得教師人心惶惶，影響老師權益，也影響教學品質，曾有一名市區老師被調到東勢，無法顧家庭等問題，最後離職。

教育局副局長劉火欽說，桃園與高雄都在3年前面臨全市性教師超額問題，教師無處可去，恐被資遣，但台中市目前並無全市性超額，今年學校提報40名超額教師，但也開出120個缺額，這些老師也到開缺學校就任。

劉火欽說，要解決教師超額，並非一味增加教師員額，淪為加減算術，必須顧及每班合理的教師員額，且全市必須一致、衡平，之前教育部因應國小超額教師問題，已實施提高員額並訂出全國標準解決，現在也研擬高中遇缺不補解套，因此，針對國中部分，會向教育部反映訂出合理員額編制。

教育局也會組成專案小組研擬超額教師解決方案，並參考高雄作法，至於超額教師也會依其志願、居住地等就近，協助介聘至適宜學校。