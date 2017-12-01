報稅軟體難用到爆炸 唐鳳：明年就不會了

行政院政務委員唐鳳12月1日出席Facebook Messenger Meetup。（記者陳炳宏攝）

2017-12-01 20:17

〔記者陳炳宏／台北報導〕今年5月1日，綜合所得稅開放申報首日，報稅系統出了些問題，不少人甚至花了4個小時才完成報稅，引發不滿，民眾甚至在政府公共政策網路參與平台反應「報稅軟體難用到爆炸」，行政院政務委員唐鳳今天表示，將重新設計報稅流程，希望明年可以給大家一個不難用的報稅軟體，報完稅後心情不會變差。

Facebook首次在亞太地區舉辦訊息應用開發者聚會（Facebook Messenger Meetup），唐鳳應邀致詞時說，針對政策參與平台「報稅軟體難用到爆炸」提案，已經有請部分具有專業背景的連署鄉民參與工作坊開會討論，民間諮詢委員會至今開了數次會，希望用服務設計方法，進行流程改造，明年報稅就不會難用到爆炸了。

唐鳳表示，政府要推動數位轉型前，應該要先做好政府的數位服務轉型工作，因此，過去2個月也找來15名資管、設計、公共行政的大專實習生，剛完成政府二級機關508個網站99％網頁的檢核，將所有用起來不舒服、不方便、甚至有亂碼的部分，列表做成改善建議書，下週將與行政院院長賴清德及其他同仁一起討論。

唐鳳說，為了改善這些網站的體驗，政府要做的像拋磚引玉的事，做出參考網站服務後，開放後端應用程式介面（API）的接口，以後像聊天機器人、虛擬實境（VR）、行動裝置或任何前端應用，都可自由接取，避免過去標案常發生系統後端被前端綁死的問題，接下來會花半年時間，輔導各級政府把這件事做好。

唐鳳指出，過去政府部門的API，是不對外開放的，現在政府採用OAS 3.0（ OpenAPI Specification 3.0）標準開放規格，希望所有軟體開發者，都能利用這種新的開放式API進行開放，之後在政府採購的契約範本內，將要求廠商得標後就必須再開放界面給其他第三方廠商，讓大家都能進一步開發加值與應用，開發出大家用了心情會更好的服務。

唐鳳指出，OAS 3.0標準規格已中文化，且標準通過後，國發會立即採用作為採購標準，而台灣也是全球第一個採用OAS 3.0作為國家標準的政府。