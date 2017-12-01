北台灣明天濕涼 北北基宜留意大、豪雨

明天受東北季風持續影響，氣溫偏涼，中部以北及東北部低溫只有18、19度，其他地區則是20至22度，民眾請做好保暖的工作。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-12-01 21:19

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局表示，明天（2日）受東北季風持續影響，迎風面北部及東半部會有普遍性地降雨，尤基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有大雨或豪雨發生機率；而全台氣溫將下滑轉涼，中部以北及東北部低溫只有18、19度，其他地區則是20至22度，民眾須注意溫度變化並做好保暖工作。

氣象局預報，明天受東北季風的持續影響，迎風面北部及東半部會有普遍性地降雨，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區仍有大雨或豪雨發生的機率，中南部則是雲量偏多，有零星短暫雨；提醒位於可能降雨地區的民眾，出門請記得攜帶雨具。

據《天氣風險》指出，下週一（4日）將有另一波冷空氣南下，預估北部、東北部天氣將轉涼，低溫可下探至15度，且會下起又濕又涼的短暫雨，提醒北部東北部的民眾注意保暖。

溫度部分，明天各地早晚天氣偏涼，中部以北及東北部低溫只有18、19度，其他地區則是20至22度；白天高溫北部及東北部僅21、22度，其他地方則有約25、26度，民眾需留意溫度變化增減衣物，做好保暖工作。

空氣品質方面，明日高屏地區為紅色警示（對所有族群不健康），雲嘉南地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒及懸浮微粒。

此外，氣象局提醒，受到強烈東北風影響，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及各外島沿海、空曠地區及鄰近海域易有9至11級強陣風，沿海並有較強風浪，海邊活動及海上作業請注意安全。