冬季免費首日 高捷尖峰運量增11.4％

高捷今天上下班運量比上週五同時段增加。（記者王榮祥攝）

2017-12-01 19:40

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄冬季大眾運輸免費措施上路首日，高雄捷運上、下班時段運量，各比上週五同時段增加約12.9％與10.6％，整個尖峰時段合計、比上週五共增加7971人次，成長約11.4％。

冬季大眾運輸免費措施涵蓋捷運、輕軌、市區公車與公路客運，其中輕軌與公車部分，不分平假日與時段，3個月內全都免費搭乘，僅捷運部分限定平日上午6點半到8點半、下午4點半到6點半兩時段免費乘坐。

免費搭乘的另一個條件，是必須持系統內的電子票證，依規定上下車都完成刷卡。

高捷統計免費首日，上午尖峰時段全線進站2萬7046人次，比上週五同時段2萬3946增加3100人次，成長12.9％﹔下午尖峰時段全線進站5萬845人次，比上週五同時段4萬5974增加4871人次，成長10.6％。

兩個尖峰時段加總共有7萬7891人次，比上週五尖峰時刻增加7971人次，成長11.4％。

平常搭高捷從左營到鳳山上班的詹先生表示，上午有感覺到搭乘人潮比平常多一些，他覺得冬季免費，應該會吸引部分機車族搭捷運﹔從岡山到鳳山上班的阿雯則指出，每個月約可省2000元通勤費。