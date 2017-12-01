23國駐華人員訪桃 盼與台灣廠商進一步合作

2017-12-01 21:16

［記者謝武雄／大園報導］「2017駐華外交暨商務人員企業參訪團」今天到桃園拜訪，桃園市長鄭文燦前往諾富特飯店與使節們餐敘；鄭文燦說，桃園的工業產值已經超過10年是全台第一，是產業聚落最完整的城市，期盼外資能夠在桃園找到更好的投資機會，另桃園也是6都最年輕的城市，市府將以綠能、低碳、永續等「循環經濟」的方向來發展桃園。

鄭文燦說，桃園市政府推動「智慧城市」、「亞洲·矽谷計畫」以及「桃園航空城」3大政策，今年還獲得國際智慧城市論壇全球7大智慧城市；「亞洲·矽谷」更是起飛中的計畫，將吸引更多創新聚落落腳桃園；「桃園航空城」將興建第3航廈及第3跑道，並開發機場周邊產業區，桃園將以更綠能、低碳、永續的目標迅速發展。

外交部國際合作及經濟事務司司長李新穎表示，「駐華外交及商務人員企業參訪團」包含34位、來自23個國家駐華大使或是商務代表，參訪桃園投資環境，有助於友邦國家對於國內企業的瞭解及未來互動交流。

參訪團團長、同時也是聖克里斯多福及尼維斯大使館大使哈菁絲（Jasmine Huggins）表示，這次的參訪行程，看到台灣許多嶄新科技，如物聯網、資通訊科技等，令人感到驚豔無比，期盼未來能進一步與台灣的廠商合作。