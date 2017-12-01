確保安全為前提 中橫臨37便道明年可望開放中巴通行

2017-12-01 19:13

〔記者李忠憲／台中報導〕中橫臨37便道明年可望開放中型巴士！台中市長林佳龍今日前往中橫台八線青山上線視察時表示，在安全無虞下，明年將可採「認車不認人」方式，開放中型巴士通行，促進地方繁榮。

台中市長林佳龍極力推動和平專案，昨日上午率局處首長到和平進行成果發表，下午一行人則前往台8線臨37便道青山上線處，針對青山上線修復通車及臨37便道開放乙類中型巴士通行聽取簡報，了解進度。

市府交通局表示，目前中橫青山上線植披狀況已大致恢復到921大地震前，狀況良好。中間雖有20多處明顯剪裂帶，有明顯落石，但可透過施作明隧道及短隧道來解決，因此有機會可以修復通車。而臨37便道路況良好，路寬有6米，明隧道高有5.1米，中型巴士雙向可安全通過。

市長林佳龍表示，台8線復駛已將是可實踐的承諾，臨37便道在確認安全無虞後，可望在明年開放乙類中型巴士通車，採認車不認人方式，藉此促進觀光及地方繁榮。

他說，青山上線透過衛星地位以及無人機，得知全長18公里，全毀處約2.1公里，部分毀損約3.2公里。為使梨山、谷關地區民眾有另一條安全回家的道路，市府將全力向中央爭取青山上線修復工程，先進行可行性評估。

公路總局二工處處長陳敬明則持保留態度並表示，臨37便道目前執行中橫3年10億計畫，針對22處易發生土石流或地質複雜處興建明隧道，目前只剩5處明隧道及1座鋼橋，預計明年6月完工。是否開放乙類大客車通行以及通行對象，今年底將與台中市政府籌組公正客觀的評估委員會進行專業評估，公路總局也會尊重評估結果。

谷關工務段段長吳銚堂則說，台8線青山上線評估進度預計114年進入安定期，將依據立法院交通委員會今年4月考察結論，將地貌變異分析時程縮短2年，完成後立即進行可行性評估研究作業。