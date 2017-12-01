故宮文物來台曾先存於霧峰北溝 專家學者建議重整山洞

2017-12-01 19:23

〔記者蘇金鳳／台中報導〕50年前，台北故宮的國寶物曾貯存於中市霧峰北溝故宮，因台北故宮的興建而遷移，現今北溝故宮僅存的山洞，朝陽科大今舉辦研討會，前故宮院長馮明珠、國家文藝獎得主莊靈老師、地方文史工作者等都希望市府能儘北溝故宮能儘速重整，成為一個園區，使能保留歷史，重現北溝故宮風華。

朝陽科技大學今天舉行「北溝故宮的重整與再生」學術研討會，邀請多位專家學者共同研討，當年國民政府來台，帶來眾多書籍及故宮寶物，故宮寶物就是先暫時放置在台中東區，因此位在市區，怕中共轟炸，便將國寶選擇在靠山較為偏僻霧峰北溝。

朝陽科大通識教中心主任劉振維表示，由於故宮寶物相當珍貴，國民政府深恐寶物會因遭中共轟炸而毀壞，因此選在霧峰吉峰村北溝約10公頃地點作為故宮文物暫存之處。

民國39年儲存文物的3個倉庫完工，民國42年北溝山洞完工，將寶藏於山洞中，46年陳列室完工，直到民國54年外雙溪故宮完工，所有的文物全部移往新館，保護國寶達16年的北溝故宮任務始告結束，因此北溝故宮相當具有歷史價值。

因為921大地震，所有建物都崩塌，唯有北溝山洞仍矗立在歷史的河流中，在學者及地方文史家的爭取下，中市府於103年10月公告北溝山洞為歷史建築，但是一直未有重建的動作。

朝陽科大正位在北溝故宮的範圍內，在地方人士的邀請，全力推動北溝故宮的重生，今天的研討會，邀請到前故宮院長馮明珠、國家文藝獎得主莊靈等人，而莊靈則是護送故宮文物到台灣的前故宮副院長莊嚴的兒子，在北溝住了16年，相當有感情。

馮明珠表示，北溝故宮的歷史記憶應該被保存，法律若許可，土地擁有者或者是開發商，可將山洞遺址規劃並重建為故宮遺址園區，開發觀光並賦予經濟效益。此一規劃，中央及地方應支持，故宮應積極參與，民間力量應持續推動。

莊靈表示，北溝故宮有其歷史價值，目前雖已荒廢，但政府不應棄如敝屣，可以進行重建，將外雙溪故宮文物作成複製品或者是數位影音展示，也可展示一些歷史照片，並結合當地文化特色及特產，成為一個園區，有助於繁榮當地。

何欣純表示，未來更會積極推動北溝與影視基地串聯，作為在地歷史記憶，期許北溝能成為影視創作的靈感與養分，更能以新風貌走進下一代台中人的生活。