桃園NPO論壇3日登場 討論3大主題

2017-12-01 19:19

［記者謝武雄／桃園報導］「桃園市非營利組織發展中心」將於3日上午10時至下午5時，於青年事務局多功能展演廳舉辦「桃園NPO論壇」將就NPO在桃園、NPO的使命、NPO的革新等議題進行討論，市府昨天舉行記者會，由副秘書長邱俊銘主持，希望能從桃園在地角度出發，有興趣的民眾也可免費參加，電話427-1339。

邱俊銘表示，桃園是全國第一個設立非營利組織發展中心，透過NPO協助推動社會福利等業務，此次的「桃園NPO論壇」針對三大議題舉行三場座談，邀請六位資深NPO工作者進行深度對談，座談還規劃交流對談時間，讓與會者可雙向交流，提升NPO工作者視野與經營格局，進一步帶動組織發展。

「桃園NPO論壇」共有三大指標主題，分為「NPO在桃園：社福的在地活化」邀請社會局長古梓龍、台灣公益團體自律聯盟秘書長陳琬惠、社團法人桃園市失智症關懷協會理事長徐明珠，討論社福團體切入及操作議題；「NPO的使命：環境的公民實踐」由愛公益協會公關主任洪健庭、台灣千里步道協會執行長周聖心、荒野保護協會桃園分會會長張演祺，一同談論如何累績草根能量，分享具體實踐經驗。

第三大主標主題則是，「NPO的革新：社區的發展創新」由平鎮區鎮興里長黃志杰、「HO覓」藝文實驗研究所創辦人簡瑞鴻、大園區竹圍社區發展協會理事長徐德耀，討論如何以全新思維促使社區發展，由下而上引領居民帶動改變。